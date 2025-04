Sport e Fortaleza empatam sem gols no Brasileirão em jogo marcado por polêmica no VAR

Apesar de bastante chances e um jogo quente, Sport e Fortaleza empataram sem gols na noite deste sábado, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, realizada na Ilha do Retiro, no Recife (PE), ficou marcada por polêmica do VAR, após não confirmar um gol para o time cearense por conta da imagem não ser conclusiva para identificar se a bola passou totalmente a linha.

Com o resultado, o Sport segue sem vencer, mas ao menos interrompeu a sequência de quatro derrotas, chegando a dois pontos, ainda na lanterna (20º). O Fortaleza, que vinha de duas derrotas, volta a pontuar, agora com seis, em 14º lugar. O time, entretanto, está há cinco jogos sem vencer.

A primeira boa chance foi do Fortaleza. Após triangulação muito bonita e toques sem deixar a bola cair, Yago Pikachu recebeu na área pela direita e chutou forte, mas a bola explodiu em Caíque França e foi para escanteio.

Apesar do susto, o Sport foi melhor no primeiro tempo e também criou boas oportunidades. Em uma delas, Lucas Lima foi acionado, invadiu a área e chutou forte, mas João Ricardo esticou o braço para desviar. Depois, após boa jogada na direita e cruzamento, Gonçalo Paciência apareceu na pequena área, mas não pegou em cheio, perdendo boa chance.

Na parte final, o Sport teve mais três ataques perigosos. Primeiro com Lucas Lima, que chutou cruzado e exigiu boa defesa do goleiro. Depois, Carlos Alberto entrou sozinho na área após lançamento pelo alto e conseguiu finalizar forte, mas para fora. Por fim, Carlos Alberto chutou de fora da área, rasteiro, mas João Ricardo caiu bem para defender.

Na volta para o segundo tempo, as chances diminuíram um pouco. Após mudanças, o Sport chegou bem em chute de fora da área de Atencio, mas João Ricardo defendeu bem no meio do gol.

A grande chance, porém, foi do Fortaleza, em lance que gerou mais uma grande polêmica em relação ao VAR. Após cruzamento na área e escorada, Yago Pikachu chutou forte, a bola bateu no travessão e pingou aparentemente dentro do gol. O VAR entrou em ação e, após cerca de dez minutos de análise, o árbitro não validou o gol, gerando bastante revolta. A justificativa foi de que a imagem não permitiu ter 100% de certeza de que a bola ultrapassou a linha.

O lance inflamou o jogo e o Fortaleza exerceu pressão em busca da vitória, mas o placar terminou mesmo empatado. Ainda deu tempo de o zagueiro Titi, do Fortaleza, ser expulso após o segundo cartão amarelo.

Na sétima rodada, o Fortaleza entra em campo na sexta-feira, às 21h30, quando pega o São Paulo no MorumBIS, na capital paulista. Antes, porém, encara o Retrô-PE, na terça-feira, às 19h, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. Já o Sport visita o Fluminense no Maracanã, no Rio, às 18h30 do sábado.

FICHA TÉCNICA

SPORT 0 X 0 FORTALEZA

SPORT - Caíque França; Hereda, João Silva, Chico e Igor Cariús (Lenny Lobato); Zé Lucas, Du Queiroz (Titi Ortíz) e Lucas Lima; Chrystian Barletta, Gonçalo Paciência (Arthur Sousa) e Carlos Alberto (Atencio). Técnico: Pepa.

FORTALEZA - João Ricardo; Tinga, Kuscevic e Titi; Yago Pikachu, Bruninho (José Welison), Lucas Sasha, Matheus Rossetto (Pol Fernández) e Diogo Barbosa (Mancuso); Breno Lopes (Kervin Andrade) e Lucero (Deyverson). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

CARTÃO VERMELHO - Titi (Fortaleza).

CARTÕES AMARELOS - Titi, Breno Lopes, Kervin Andrade e Lucero (Fortaleza).

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).

RENDA - R$ 455.975,00.

PÚBLICO - 13.515 torcedores.

LOCAL - Ilha do Retiro, no Recife (PE).