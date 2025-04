Rafael comenta excesso de empates do São Paulo e elogia crias da base

O São Paulo chegou a nove jogos de invencibilidade após empatar com o Ceará neste sábado, em 1 a 1, no Castelão, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O número de partidas sem perder é expressivo, entretanto, o Tricolor saiu com a igualdade no placar na maioria das ocasiões (sete).

"Claro que a gente veio para ganhar, acredito que na minha análise é difícil de fazer logo saindo de campo, mas jogamos melhor, tivemos mais oportunidades que o time deles, saímos com um placar adverso. Jogar aqui é muito difícil, calor muito grande, jogos a cada três dias. Apresentamos um excelente jogo, com muitas trocas e mesmo assim o time foi muito competitivo dentro de campo", disse o goleiro Rafael ao Prime Video.

"Faltou muito pouco mais uma vez para a gente sair de campo com os três pontos. O time não vem perdendo. Quando você não consegue ganhar jogando bem, leva o empate. Estamos fazendo bons jogos, se continuarmos assim, estaremos sempre muito próximos da vitória", completou.

O goleiro do São Paulo também falou sobre a ascensão dos jovens revelados pelas categorias de base. Neste sábado, Ryan Francisco, que recebeu sua primeira oportunidade como titular no Brasileirão, foi quem marcou o gol de empate da equipe. Lucas Ferreira também teve uma boa atuação.

"O Zubeldía falou uma coisa conosco há um tempo que é verdade. Eles já não são mais da base, são profissionais, compõem nosso grupo. Tenho certeza que vão nos ajudar muito, como vêm ajudando. Ganhamos muito com a chegada deles. O time tem correspondido e feito bons jogos. Assim que temos que continuar. Se ganha campeonatos com um grupo forte", concluiu.