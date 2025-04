Viviane e Tatiane se destacam, e Brasil fatura 5 ouros no 2º dia do Sul-Americano de Atletismo

O Brasil encerrou o segundo dia de disputas do Campeonato Sul-Americano Adulto de Atletismo, em Mar del Plata (Argentina), com cinco medalhas de ouro. No total, foram 16 pódios para o país. Viviane Lyra (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG), campeã dos 20 km da marcha atlética, e Tatiane Raquel da Silva (Pinheiros-SP), vencedora dos 3.000 m com obstáculos, foram os destaques da delegação brasileira neste sábado (26/4).

A carioca Viviane, de 31 anos, disputou o Campeonato Sul-Americano pela primeira vez. Venceu no circuito de rua montado ao lado do Estádio Justo Ernesto Roman com o tempo de 1:28.30. Bateu o recorde do campeonato (que era de 1:29.07.5, de 2023) e confirmou, mais uma vez, o índice para o Mundial de Tóquio, em setembro (1:29).

"Foi a minha primeira vez no Sul-Americano, fui campeã com recorde do campeonato e fiz, mais uma vez, o índice para o Mundial. Mas eu estou muito, muito feliz, por ter feito uma prova redonda, em que me senti muito bem", disse Vivi, que é treinada por Luís Paulo Porto e teve a companhia de Gabriela Muniz (CASO-DF) no pódio. A brasiliense de 22 anos fez sua melhor marca na temporada (1:34.50) para ficar com a prata.

Viviane, que estava em treinamento de altitude em Bogotá, retorna para a capital colombiana, preparando-se para provas na Europa e na América do Sul. "A gente está seguindo firme na temporada, com a preparação a todo vapor, para o nosso objetivo principal, que é o Mundial".

Tatiane também estava na altitude, já que passou 35 dias em Paipa, na Colômbia. Em sua estreia na temporada, ganhou o ouro e se tornou tetracampeã dos 3.000 m com obstáculos. O resultado de 9.40.07 coloca a paranaense de 34 anos na liderança do ranking continental. Vale citar que os campeões sul-americanos se classificam diretamente para o Mundial desde que tenham o melhor resultado da área.

"A felicidade é imensa, me consagrar tetracampeã sul-americana de forma consecutiva. Por mais que o frio tenha atrapalhado um pouquinho, consegui a vitória. Mas eu queria bater o recorde do campeonato (9.38.71, de 2021), que também é meu", avaliou Tati, que é treinada por Karla Varela. "Vou comemorar, mas descansar também, porque amanhã tenho os 5.000 m", disse a fundista, que volta à pista de Mar del Plata às 15h35 (de Brasília).

Mirelle Leite (Pinheiros-SP), que também estava na altitude de Paipa com Tatiane, terminou a prova com a medalha de bronze. A pernambucana de 22 anos fez o tempo de 10.13.35.

No decatlo, José Fernando Ferreira Santana (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG), o Balotelli, fez o sexto resultado do ranking mundial em 2025, com 7.847 pontos. O pernambucano de 25 anos, treinado por Neilton Moura, assumiu a liderança do ranking sul-americano da prova. Pedro de Oliveira (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) conquistou o bronze: fez 7.116 pontos, com dois recordes pessoais (nos 100 metros e no arremesso do peso), e mesmo tendo zerado no salto com vara.

O Campeonato Sul-Americano Adulto de Mar del Plata termina neste domingo (27), com a realização de 20 finais - o Brasil estará presente em todas as provas.

As medalhas do Brasil no segundo dia do Sul-Americano de Mar del Plata:

Ouro (5)



Viviane Lyra (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - 20 km marcha atlética - 1:28.30 (RC)



Izabela Rodrigues (IEMA-SP) - lançamento do disco - 62,87 m



Tatiane Raquel da Silva (Pinheiros-SP) - 3.000 m com obstáculos - 9.40.07



Francisco Guilherme Viana (Orcampi-SP) - 400 m com barreiras - 50.03



José Fernando Ferreira Santana (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - decatlo - 7.847 pontos

Prata (5)



Gabriela Muniz (CASO-DF) - 20 km marcha atlética - 1:34.50



Andressa de Morais (Pinheiros-SP) - lançamento do disco - 60,16 m



Arielly Monteiro Rodrigues (Pinheiros-SP) - salto em altura - 1,78 m



Wellinton da Cruz Filho (AABB-PR) - lançamento do disco - 62,09 m



Caio Vinícius da Silva (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - 400 m com barreiras - 51.27

Bronze (6)



Matheus Correa (AABLU-SC) - 20 km marcha atlética - 1:25.17



Valdileia Martins (Orcampi-SP) - salto em altura - 1,75 m



Mirelle Leite da Silva (Pinheiros-SP) - 3.000 m com obstáculos - 10.13.35



Walace Caldas (APA Jaraguá do Sul-SC) - 3.000 m com obstáculos - 8.46.17



Camille de Oliveira (Pinheiros-SP) - 400 m com barreiras - 58.05



Pedro de Oliveira (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - decatlo - 7.116 pontos