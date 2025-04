Sesi Araraquara vence Sodiê Mesquita e dorme na liderança da LBF

O Sesi Araraquara assumiu a liderança da LBF. Neste sábado, a equipe venceu o Sodiê Mesquita por 76 a 57, no ginásio do Sesi, em Araraquara (SP).

Com 17 pontos anotados, a ala/pivô Evelyn liderou o ataque do Sesi, seguida pela veterana Jaqueline e por Vitória, que tiveram 12 pontos cada. A última, inclusive, levou o prêmio de melhor do jogo pela sétima vez.

"A gente sabia que o jogo de hoje seria intenso. O time da Sodiê Mesquita joga em rotação rápida e a gente tentou minar isso durante o jogo. Estou muito feliz, porque a gente terminou o primeiro turno muito bem, com 9 vitórias em 10 jogos, um balanço muito bom. A gente vem crescendo durante a competição e agora tem mais duas meninas para chegar no segundo turno. Agora eu e a Manu (de Oliveira) vamos para a seleção, as meninas vão ter um tempo de folga. É isso, pensar no próximo turno e continuar o trabalho", disse Vitória.

O Sesi pode conquistar o título simbólico do primeiro turno da competição. A equipe foi a 19 pontos, com 9 vitórias em 10 jogos, e torce para um tropeço do Sampaio Basquete neste domingo para ficar na liderança.

A equipe do interior paulista estreia no returno apenas no dia 9 de maio, contra Ourinhos/AOBE, no ginásio do Sesi Vila Leopoldina, em São Paulo.