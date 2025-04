Elenco do Corinthians desembarca no Rio de Janeiro para encarar o Flamengo pelo Brasileirão

O Corinthians está em terras cariocas para o confronto diante do Flamengo, válido pelo Campeonato Brasileiro. Com uma novidade, o Timão desembarcou no Rio de Janeiro de olho na partida.

Em foto divulgada pelo clube nas redes sociais, o atacante Talles Magno apareceu junto da delegação no avião rumo ao Rio de Janeiro. O camisa 43, que foi baixa contra o Racing-URU por estar se recuperando de um quadro de pneumonia, pode pintar entre os relacionados.

Com isso, o único desfalque para o duelo contra o Flamengo deve ser Rodrigo Garro. O meia ainda se recupera de uma tendinopatia patelar no joelho direito.

O elenco alvinegro encerrou a preparação com um treino tático na tarde deste sábado. A provável escalação do Timão tem: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Félix Torres (André Ramalho) e Angileri; Raniele, Carrillo e Breno Bidon; Romero (Igor Coronado), Memphis e Yuri Alberto.

O Corinthians mede forças contra o Flamengo na tarde deste domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela sexta rodada da Série A. O Timão ocupa a nona colocação na tabela, com sete pontos conquistados, e vem de vitória em casa contra o Sport.

No embate deste domingo, Orlando Ribeiro seguirá comandando a equipe interinamente. O Corinthians já tem um acordo com Dorival Júnior, mas o técnico ainda não foi anunciado pelo clube e nem registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. Assim, o interino é quem estará à beira do gramado.