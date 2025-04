Ricardo Coelho Junior vence GP Internacional de hipismo em Curitiba

Neste sábado, na Sociedade Hípica Paranaense, em Curitiba, Ricardo Coelho Junior montando Deviana 3K, égua de criação nacional de 10 anos, faturou o GP Internacional de hipismo, a 1.60m, com único duplo zero. O GP foi válido pela 2ª Etapa do ranking brasileiro sênior top 2025 e seletiva da liga sul-americana para a Final da Copa do Mundo 2026.

"A égua foi incrível, esse é nosso primeiro Internacional e a primeira temporada na categoria Senior Top. Largar em último na 2ª volta, me ajudou. Foi realmente muita emoção, uma sensação inexplicável, um momento único. Agradeço a minha esposa proprietária da égua, meus patrocinadores e se tudo der certo, quero saltar em Wellington nos EUA, no início da temporada 2026", comemorou o campeão

O vice-campeonato coube a Stephan Barcha com Chantily JMen, que zerou a 1ª passagem e fechou a 2ª com apenas uma falta, em 54ss35. A dupla vem de vitória no GP no SHP Open, válido pela 1ª etapa do ranking brasileiro Senior Top, mantendo assim a liderança na contagem e agora seguido por Ricardo Coelho Jr.

Flávio Grillo, campeão do ranking brasileiro Senior Top 2024, montando Lorentino JMen, fechou com oito pontos da 1ª passagem e sem faltas na 2ª, em 54s87, garantindo a 3ª colocação.

Ricardo e Deviana 3K também venceram a prova internacional 1.50m, preparatória do GP, e assumiram a vice-liderança do ranking brasileiro Senior Top.