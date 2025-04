Exemplo! UFC anuncia Charles do Bronx como vencedor de prêmio comunitário

Além de um grande competidor dentro do octógono, Charles Oliveira também é um grande exemplo fora dele. Neste sábado (26), durante a transmissão oficial do UFC Kansas City, o brasileiro teve seu lado humano devidamente reconhecido. Afinal de contas, 'Do Bronx' foi nomeado como o grande vencedor do prêmio 'Forrest Griffin Community Award' na temporada 2025.

A honraria, que premia um membro da comunidade do Ultimate pelo seu trabalho voluntário de caridade, será entregue ao brasileiro no próximo dia 26 de junho, em Las Vegas (EUA), durante a cerimônia do Hall da Fama do UFC deste ano. Além do troféu em si, Charles do Bronx receberá 25 mil dólares (cerca de R$ 142 mil) - quantia que será doada para uma instituição de caridade de sua preferência.

Após o anúncio oficial durante a transmissão do UFC Kansas City, o Ultimate formalizou a homenagem em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui). Do Bronx foi exaltado pelo seu trabalho no 'Instituto Charles Do Bronx', que, desde 2012, ajuda jovens em situação de vulnerabilidade social com auxílio educacional e esportivo. De origem humilde, o ex-campeão peso-leve (70 kg) utiliza seu papel de destaque para impactar positivamente na vida de crianças e adolescentes de sua região.

"Charles não é somente um grande atleta, mas também é um exemplo incrível que gosta de retribuir à comunidade. Charles faz um trabalho incrível ajudando os jovens de São Paulo, oferecendo a eles educação gratuita e treinos de jiu-jitsu em seu Instituto. E ele está diretamente ajudando eles a criarem uma vida melhor para si mesmos neste processo. É uma honra entregar este prêmio para ele", destacou Dana White, através de um comunicado oficial enviado à imprensa.

Últimos vencedores do prêmio

Criado em 2020 pelo UFC, o 'Forrest Griffin Community Award' já premiou grandes nomes do esporte. Na edição do ano passado, o vencedor da honraria foi Beneil Dariush, curiosamente um rival recente de Charles do Bronx. Na temporada anterior, em 2023, os homenageados foram os brasileiros Rodrigo 'Minotauro' e Rogério 'Minotouro', fundadores do 'Instituto Irmãos Nogueira', que já ajudou milhares de crianças, adultos e idosos de comunidades carentes com auxílio através alimentação, educação e introdução a esportes, usando o MMA como ferramenta de transformação social.

