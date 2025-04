Sada Cruzeiro avança à final da Superliga masculina de vôlei

O Sada Cruzeiro conquistou a classificação para a decisão da edição 2024/25 da Superliga masculina de vôlei. Neste sábado, o time de Belo Horizonte bateu o Praia Clube e fechou a série semifinal em 2 a 0.

A vitória cruzeirense no Ginásio UTC, em Uberlândia, veio por 3 sets a 1. As parciais do confronto foram de 22-25, 25-22, 25-16 e 25-15.

No primeiro confronto da semifinal, em Contagem, o Cruzeiro venceu com ainda mais facilidade: superou o Praia Clube por 3 sets a 0.

Na decisão da Superliga, o Cruzeiro enfrentará o vencedor do duelo entre Suzano Vôlei e Vôlei Renata. O time de Campinas lidera a série por 1 a 0 - o segundo duelo será neste sábado, às 21 horas.