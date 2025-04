Rony valoriza atuação do Atlético-MG, mas cita frustração por empate sofrido

O Atlético-MG deixou escapar o que seria sua primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, a equipe comandada por Cuca saiu atrás no placar contra o Mirassol, virou o jogo, mas cedeu o empate por 2 a 2 nos acréscimos.

O atacante Rony, que marcou um dos gols do Galo e sofreu o pênalti convertido pro Hulk, se disse feliz pela atuação do time, que chegou a buscar a virada em determinado momento do jogo, mas revelou frustração pelo resultado amargo no final.

"Muito feliz pelo desempenho, feliz pelo gol, feliz pelo pênalti. É lógico que fico feliz pela atuação, mas triste pelo resultado. Nós, até nos acréscimos, estávamos ganhando o jogo, conseguimos virar o jogo. Tivemos um poder de reação ali muito boa, mas infelizmente ali no finalzinho sofremos o gol", disse em entrevista ao Premiere.

"Fica um pouquinho de frustração, mas é seguir trabalhando, cabeça boa, tranquila, sabendo que o campeonato é longo e tem que ter tempo de descanso. Agora é descansar, estamos uma semana fora de casa aí, ter tempo para descansar para já pensar no próximo jogo, mas eu acredito que nossa equipe está ciente do que tem que fazer", finalizou.

A equipe comandada pro Cuca segue a maratona fora de casa e na terça-feira vira a chave para a Copa do Brasil para enfrentar o Maringá, em jogo de ida da terceira fase. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no Estádio Willie Davids, no Paraná.

No Brasileirão, o Galo fica com seis pontos, na 14ª colocação. Até o momento, a equipe somou apenas uma vitória, teve três empates e duas derrotas.