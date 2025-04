São Paulo sai atrás e tenta reação, mas perde intensidade e volta a empatar pelo Brasileirão

O São Paulo voltou a empatar pelo Campeonato Brasileiro. Após vencer a primeira, sobre o Santos, o time visitou o Ceará, na Arena Castelão, pela sexta rodada, e volta de lá com o placar de 1 a 1. A equipe continua invicta, com cinco empates e uma vitória.

Os dois times ficam na metade da tabela, ambos com oito pontos. O São Paulo volta a campo contra o Náutico, no meio da semana, pela Copa do Brasil. Depois, recebe o Fortaleza, pelo Brasileirão. Marcos Antônio será desfalque por receber o terceiro cartão amarelo.

Já o Ceará joga contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil, novamente na Arena Castelão. Pelo Brasileirão, o próximo duelo será contra o Vitória, também em casa. Como mandante, o time não perde desde agosto de 2024, quando foi superado pelo Mirassol, por 2 a 1, pela Série B.

Os primeiros minutos mostraram um Ceará disposto a se defender, mesmo jogando em casa. O time baixou as linhas e chamou o São Paulo.

Entretanto, o time de Léo Condé mostrou que não é à toa que tem 100% de aproveitamento em casa no Brasileirão. A equipe mostrou como faz isso.

Em transição rápida para o ataque, Matheus Bahia deu um belo passe em profundidade, nas costas de Igor Vinícius. Pedro Henrique recebeu frente a frente com Rafael e encobriu o goleiro para abrir o placar.

O gol marcou o retorno do atacante ao time titular. Ele vinha de três partidas no banco, após retornar de uma lesão no joelho que o tirou de ação por quase dois meses.

O São Paulo reagiu com o que já vinha dando certo nos últimos jogos. Luis Zubeldía já corrigiu problemas de criação, dando destaque aos pontas Ferreirinha e Lucas Ferreira na armação. O Ceará, contudo, estava mais compacto, já com a vantagem

A pressão do São Paulo crescia. Pressionado, o Ceará estreou na Série A uma das novas regras do Brasileirão. O goleiro Fernando Miguel segurou a bola por mais de oito segundos, obrigando Anderson Daronco a marcar escanteio para o time adversário. A aplicação já havia acontecido nas séries B e C.

Ainda que a cobrança não tenha dado em nada, o São Paulo não deixou o campo de ataque. Foi em uma bola parada que a presença ofensiva fez efeito. Ferreirinha cobrou falta na cabeça de Ryan Francisco.

O garoto, artilheiro da Copa São Paulo de Juniores, empatou logo na sua primeira chance de finalizar. Ao comemorar, abraçou Zubeldía, a exemplo dos artilheiros da partida pela Libertadores, no meio da semana.

O técnico argentino, como planejado, poupou Ferreirinha na volta do intervalo. Ele dobrou os laterais, com a entrada de Cédric pelo lado direito, junto de Igor Vinícius.

O português entrou para emular a função de um ponta. O time são-paulino manteve a tônica de buscar a virada.

O Ceará esboçou mudança de postura a partir dos 15 minutos, lançando-se ao ataque. Matheus Araújo entrou e perdeu uma chance, aos 28, batendo, de dentro da área, por cima do gol.

Zubeldía reagiu com mais um garoto. Rodriguinho entrou no lugar de Igor Vinícius, recuando Cédric. Entretanto, o elenco curto, abastecido de garotos, fez sua cobrança. O São Paulo perdeu intensidade. Lucas Ferreira, que continuou em campo, demonstrava cansaço.

O time da casa se valeu disso para pressionar ainda mais o São Paulo. Zubeldía abriu mão de reagir, com a saída de Luciano para dar lugar ao zagueiro Alan Franco. O time ainda chegou a ocupar o campo ofensivo, mas conseguir criar de fato.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 1 X 1 SÃO PAULO

CEARÁ - Fernando Miguel; Rafael Ramos, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia (Nicolas); Dieguinho, Fernando Sobral (Lourenço) e Lucas Mugni (Matheus Araújo); Galeano (Lelê), Pedro Henrique (Guilherme) e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

SÃO PAULO - Rafael; Igor Vinicius (Rodriguinho), Ferraresi, Sabino e Enzo Díaz; Alisson (Marcos Antônio), Bobadilla e Luciano (Alan Franco); Lucas Ferreira, Ferreirinha (Cédric) e Ryan Francisco (André Silva). Técnico: Luis Zubeldía.

GOLS - Pedro Henrique, aos 10, e Ryan Francisco, aos 43 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (Fifa- RS).

CARTÕES AMARELOS - Willian Machado e Pedro Henrique (Ceará) e Enzo Díaz, Igor Vinícius, Marcos Antônio e Cédric (São Paulo).

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza.