Tinga critica CBF e cobra melhorias após polêmica em gol anulado do Fortaleza: "Estamos muito atrás"

Na noite deste sábado, o Fortaleza ficou no empate sem gols com o Sport, na Ilha do Retiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, e um lance na etapa final causou polêmica no confronto. Pikachu marcou, mas teve o gol anulado após revisão do VAR.

Aos 29 minutos da etapa final, Lucero fez o pivô e serviu Yago Pikachu dentro da área. O camisa 22 bateu de primeira para o gol. A bola bateu no travessão e parecia ter ultrapassado a linha do gol, mas a zaga do Sport afastou. Depois de oito minutos de paralisação para checagem no VAR, o árbitro, que já havia anulado o tento, manteve a decisão de campo.

Após o resultado, Tinga fez um forte desabafo à beira do gramado. O zagueiro explicou que Matheus Delgado Candançan, árbitro da partida, anulou o gol por não ter tido a certeza de que a bola ultrapassou a linha por completo. O capitão do Leão do Pici, então, criticou a CBF e cobrou melhorias.

"Daqui, dá para ver que a bola está atrás da trave, e ela entra toda. Depois, as imagens da televisão dizem que foi gol. Ele demorou sete, oito minutos, e falou que não tinha nenhuma câmera conclusiva. Então, ficamos à mercê da tecnologia. Na Europa, todo mundo usa a bola com chip, que o relógio já dá o gol, então acho que estamos muito atrás. Viemos de um torneio da Conmebol, e o VAR é muito mais rápido. Acho que temos sempre que prestar mais atenção, cuidar do Campeonato Brasileiro, porque estamos em um momento difícil também", desabafou em entrevista ao Premiere.

"Ficamos preocupados com o futebol brasileiro, porque têm vários lances, não só a nosso favor, mas contra também, e acho que precisamos melhorar. A CBF faz um investimento grande nas federações e não valoriza o Campeonato Brasileiro, não valoriza o VAR. Poderia profissionalizar mais a arbitragem e a tecnologia para facilitar o futebol", complementou o zagueiro.

Com o resultado deste sábado, o Fortaleza chegou ao quinto jogo sem vitória no Campeonato Brasileiro. Agora, são três empates e duas derrotas. O Leão do Pici figura na 14ª colocação, com apenas seis pontos - tem somente um a mais que o Vitória, que abre a zona de rebaixamento e ainda não jogou na rodada.

"Eram três pontos ali que iriam valer muito para nós. Agora, isso prejudicou a gente, e ele falou para nós que, como não têm imagens conclusivas, fica a decisão de campo, que ele não deu o gol. Ficamos sem saber explicar. Têm imagens da TV, não sei quais imagens que têm do VAR. Não se pode ter um jogo como o de hoje se não tem uma câmera exclusiva que dá o gol", finalizou o jogador.

O Fortaleza de Tinga, agora, volta a campo nesta terça-feira. O Leão do Pici encara o Retrô, a partir das 19h (de Brasília), na Arena de Pernambuco, pelo primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil.