Avaí vence o América-MG em casa e assume a liderança da Série B

O Avaí se tornou líder da Série B do Campeonato Brasileiro neste sábado ao vencer o América-MG, por 3 a 0, no Ressacada, em Florianópolis. JP, Raylan e Gaspar marcaram os gols do jogo, válido pela quinta rodada do torneio.

Com a vitória, o Avaí chegou a 11 pontos, manteve a invencibilidade e assumiu a liderança da Segunda Divisão. No entanto, a equipe pode perder a ponta, já que o CRB ainda na joga na rodada e pode alcançar o lugar mais alto da tabela. O América-MG, que começou a rodada na vice-liderança, tem nove unidades e caiu para a quinta posição.

O time catarinense volta a campo apenas no dia 5 de maio (segunda-feira), contra o Goiás, pela sexta rodada da Série B. O América-MG, por sua vez, pega o Operário um dia antes.

O Avaí se aproveitou de um erro da zaga do Coelho para abrir o placar. Aos 32 minutos, a equipe mandante recuperou a posse no ataque, e JP, com o gol aberto, mandou para o fundo das redes.

No início do segundo tempo, o América-MG perdeu duas grandes chances para empatar o jogo. Aos 10, Figueiredo recebeu de Stênio na área e bateu. Igor Bohn tocou de leve na bola e fez excelente uma defesa. Depois, aos 13, William chutou e o goleiro do Avaí defendeu. No rebote, a bola explodiu em Zé Ricardo e sobrou para Stênio bater. Marcos Vinicius, quase em cima da linha, evitou o tento.

Aos 24, mais um lance inacreditável. O Avaí retomou a posse e, diante de um América-MG exposto, Alef Manga disparou sozinho do campo de defesa. O atacante chegou na grande área, mas bateu mal e parou em defesa de Matheus Mendes.

Aos 41, Raylan ampliou a vitória do Avaí. Em cobrança de falta no lado direito, o lateral bateu direto, surpreendeu Matheus Mendes e estufou as redes do time mineiro. Depois, aos 45, Gaspar entortou a marcação adversária e bateu forte, sem chances para o goleiro, para definir o jogo na Ressacada.