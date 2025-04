Irreconhecível, Michel Pereira faz luta morna e perde segunda seguida no UFC Kansas City

Um dos lutadores mais empolgantes do atual plantel do Ultimate, Michel Pereira carrega a alcunha de 'showman' dentro da organização. Mas neste sábado (26), no card principal do UFC Kansas City, o brasileiro não fez jus à fama. Muito pelo contrário. Irreconhecível dentro do octógono, o 'Paraense Voador' fez uma luta morna e foi amplamente dominado por Abus Magomedov, sendo superado na decisão unânime dos juízes.

A noite pouco inspirada custou a segunda derrota consecutiva para Michel no UFC. Com o resultado, o brasileiro, atual número 14 dos pesos-médios (84 kg), tem seu lugar no ranking da categoria ameaçado. Magomedov, por sua vez, tende a herdar a posição do Paraense Voador na próxima atualização, se aproximando de vez do pelotão de elite da divisão.

A luta

O minuto inicial de confronto foi de bastante estudo de ambas as partes. O primeiro golpe de perigo foi desferido por Magomedov, com um 'overhand' de direita no rosto de Michel. O brasileiro balançou ao ser atingido na sequência por um cruzado do oponente. Atento ao bom momento, o russo aproveitou para encurtar a distância e colocar Pereira para baixo. Na transição, Abus atacou as costas de Pereira, que defendeu bem a posição e se reergueu. Em pé, porém, o 'Paraense Voador' pouco produziu, sem oferecer perigo para o adversário.

Abus começou o segundo round marchando para frente, enquanto Michel passou a apostar nos contragolpes. O russo grampeou e buscou a queda, mas o brasileiro defendeu e inverteu a posição no clinch. No corner, o treinador de Pereira alertou que o ímpeto de seu adversário diminuiu. Sem acelerar, ambos os atletas trocaram golpes sem efetividade até o soar do gongo, provocando vaias do público presente na arena.

Virtualmente atrás no placar, Michel iniciou o terceiro e último assalto bem mais agressivo, mas se expondo e também recebendo golpes de encontro. Aos poucos, Magomedov equilibrou a disputa. Na sequência, o russo buscou a queda, mas sem sucesso. Com ambos visivelmente cansados, Abus conectou um belo 'overhand' que fez Pereira recuar. Sem gás no tanque, o Paraense Voador foi frustrado pelos jabs em sequência do russo.

Confira abaixo os resultados do UFC Kansas City até então:

Abus Magomedov venceu Michel Pereira por decisão unânime

Randy Brown venceu Nicolas Dalby por nocaute no segundo round

Ikram Aliskerov venceu André Sergipano por nocaute técnico no primeiro round

Matt Schnell venceu Jimmy Flick por decisão unânime

Evan Elder venceu Gauge Young por decisão unânime

Chris Gutierrez venceu John Castaneda por decisão dividida

Da'mon Blackshear venceu Heili Alateng por decisão unânime

Malcolm Wellmaker venceu Cameron Saaiman por nocaute no primeiro round

Jaqueline Amorim venceu Polyana Viana por finalização no segundo round

Timothy Cuamba venceu Roberto Romero por nocaute técnico no segundo round

Joselyne Edwards venceu Chelsea Chandler por nocaute técnico no primeiro round

