Ryan Francisco "tira de leite de pedra" e pede passagem no São Paulo: "Trabalhando forte"

Ryan Francisco foi o autor do gol do São Paulo no empate em 1 a 1 com o Ceará, neste sábado, no Castelão, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante tricolor foi às redes na reta final do primeiro tempo, mostrando que realmente tem estrela.

Com o tento anotado no Castelão, Ryan Francisco soma dois gols em dois jogos como titular. O atacante de 18 anos soma oito partidas pelo profissional do São Paulo e tem acumulado excelentes estatísticas.

Mesmo recebendo pouquíssimos minutos - a partida deste sábado foi excessão -, Ryan Francisco leva em média 91 minutos para marcar um gol. Ou seja, o atacante precisa de somente um jogo para ir às redes.

"Ressaltar o grupo, tomamos o gol cedo, mas continuamos de cabeça erguida, dando nosso máximo. Graças a Deus, conseguimos empatar o jogo", comemorou Ryan Francisco em entrevista ao Prime Video.

Na celebração do gol, Ryan Francisco fez sinal para a torcida do Ceará se calar, rebatendo as provocações que vinha recebendo das arquibancadas e mostrando personalidade. Ele também se dirigiu ao banco de reservas para vibrar com o técnico Luis Zubeldía, apontado até pouco tempo atrás como uma espécie de carrasco dos jovens da base por não dar tantas chances aos meninos vindos de Cotia.

"O abraço no Zubeldía é de gratidão pela oportunidade. Venho sempre trabalhando forte, hoje ele me deu a oportunidade e, graças a Deus, consegui ajudar o grupo com um gol", concluiu.