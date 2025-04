Romero celebra marca de 350 jogos pelo Corinthians e projeta "clássico difícil" contra o Flamengo

Na vitória por 1 a 0 sobre o Racing-URU, pela Copa Sul-Americana, na última quinta-feira, o atacante Romero alcançou uma marca especial pelo Corinthians. O paraguaio completou 350 jogos com a camisa alvinegra.

Além do importante feito, a noite de Romero ainda foi coroada com o gol da vitória. No início do segundo tempo, após cobrança de escanteio na segunda trave, o camisa 11 aproveitou a sobra e estufou as redes do Racing-URU. O atacante, então, celebrou a marca e citou o carinho que tem pelo clube.

"Foi uma noite especial para mim. Completar 350 jogos não é para qualquer um. É muito tempo aqui vivendo de Corinthians. Na verdade, não imaginei chegar nessa marca. Foi uma noite muito feliz, 'redonda para mim', especial por completar 350 jogos e fazer o gol do time. Estou muito feliz por isso. Tomara que a gente construa mais ainda com a instituição. Todo mundo sabe do carinho que eu tenho pelo Corinthians", comemorou Romero em entrevista ao clube.

Apesar do feito alcançado na última quinta-feira, Romero já virou a chave e, agora, está de olho no embate contra o Flamengo, válido pelo Campeonato Brasileiro. Focado no que definiu como um "clássico", o capitão corintiano entende que a equipe não terá vida fácil.

"Os jogos contra o Flamengo são sempre complicados. É um clássico, vamos encarar como tal. É um clássico difícil jogando no Maracanã. É um jogo que todo mundo quer jogar, praticamente o Brasil para para assistir porque são dois times populares. Vamos tentar trazer os três pontos, estamos precisando. Vamos em busca disso. O time está preparado, descansou esses dois dias. Vamos para ganhar o jogo", concluiu o jogador.

Caso saia jogando contra o Flamengo, Romero chegará ao quarto jogo consecutivo como titular do Corinthians - sua maior sequência no ano. Na atual temporada, o paraguaio acumula 26 partidas, sendo 15 como titular, e soma cinco bolas na rede e três passes para gol.

Com Romero como provável titular, o Corinthians visita o Flamengo neste domingo, a partir das 16h (de Brasília), no Maracanã, pela sexta rodada da Série A.