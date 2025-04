Minas Tênis é campeão do Troféu Maria Lenk e Brasil define equipe para Mundial de Cingapura

O Minas Tênis Clube foi o campeão do Troféu Maria Lenk, realizado no Rio de Janeiro e que teve as últimas provas disputadas neste sábado. A competição também definiu a seleção brasileira que vai disputar o Mundial de Esportes Aquáticos, em Cingapura.

O Minas somou 2.352,50 pontos para ficar com a primeira colocação. A Unisanta terminou em segundo, com 1.872,50 pontos, enquanto o Pinheiros fechou o pódio com 1.836,50.

Neste sábado, último dia de competições, mais três nadadores atingiram índices para o Mundial de Cingapura: Beatriz Bezerra, Guilherme Caribé e Gabrielle Roncatto. O Brasil completou as 12 vagas previstas para a competição internacional.

Confira a lista dos atletas com índice para o Mundial de Cingapura: Maria Fernanda Costa (Unisanta) - 400 m livre e 200 m livre; Gabrielle Gonçalves Roncatto (Unisanta) - 400 m livre, 800 m livre e 1 500 m livre; Stephanie Balduccini (Unisanta) - 200 m livre e 100 m livre; Guilherme Costa (Unisanta) - 400 m livre; Stephan Steverink (Flamengo) - 400 m medley; Guilherme Caribé (Unisanta) - 100 m livre e 50 m livre; João Luiz Gomes Jr. (Pinheiros) - 50 m peito; Letícia Fassina Romão (Minas Tênis Clube) - 1.500 m livre; Guilherme Dias Basseto (Unisanta) - 50 m costas; Victor Alcará (Pinheiros) - 50 m livre; Lorrane Ferreira (SESI-SP) - 50 m livre; e Beatriz Bezerra (Pinheiros) - 50 m borboleta.