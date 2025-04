Amorim finaliza Polyana Viana em duelo de brasileiras no UFC Kansas City

Em ótima fase dentro do Ultimate, Jaqueline Amorim chegou para o UFC Kansas City deste sábado com um objetivo em mente: emplacar a quarta vitória seguida e se aproximar do ranking das pesos-palhas (52 kg), e a missão foi cumprida com sucesso. Diante da compatriota Polyana Viana, a manauara não deu brechas e, com um show de jiu-jitsu, finalizou a adversária via mata-leão no segundo round.

Especialista na luta agarrada, Jaqueline controlou as ações do duelo no solo. Após um primeiro assalto dominante, a brasileira conseguiu avançar posições e atacar o pescoço de Polyana, que amargou a terceira derrota seguida e viu sua situação se complicar. Amorim, por sua vez, aproveitou os holofotes para pedir um desafio ainda maior para a próxima rodada.

"Primeiramente, quero dizer obrigado ao meu guardião Jesus Cristo. Toda vez que entro aqui é para terminar a luta, não para vencer por decisão. Dana, Hunter, acho que mereço uma top 15 agora. Quero estar no ranking, quero lutar contra as melhores", declarou a manauara, ainda no octógono, logo após ter o braço erguido no UFC Kansas City.

A luta

Logo nos segundos iniciais da luta, Jaqueline encurtou a distância e colocou Polyana para baixo. Por baixo, a atleta da Chute Boxe Diego Lima tentou usar a grade para tentar levantar. Especialista no setor, porém, Amorim fez postura e passou a golpear Viana na meia guarda. Enquanto tentava um bote na kimura, Jaqueline aproveitou uma brecha para conseguir a montada. Na posição de dominância, a manauara abriu ainda mais margem na pontuação ao castigar Polyana no "ground and pound" (ataques no solo).

Assim como no primeiro assalto, Jaqueline não hesitou e rapidamente colocou a adversária para baixo no início do segundo round. No berimbolo, a atleta da American Top Team atacou as costas de Polyana e tentou dar um bote no mata-leão. Com o estrangulamento encaixado, Amorim obrigou a rival e compatriota a dar os três tapas, em sinal de desistência.

Confira abaixo os resultados do UFC Kansas City até então:

Jaqueline Amorim venceu Polyana Viana por finalização no segundo round

Timothy Cuamba venceu Roberto Romero por nocaute técnico no segundo round

Joselyne Edwards venceu Chelsea Chandler por nocaute técnico no primeiro round