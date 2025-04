Botafogo bate o Fluminense e volta a vencer no Brasileiro após três rodadas

Noite de sábado no Nilton Santos com a tensão típica do Clássico Vovô, mas com ingredientes extras. De um lado, um Botafogo pressionado, vindo de três jogos sem vencer no Brasileirão e uma derrota na Libertadores, com os holofotes sobre o trabalho do técnico Renato Paiva. Do outro, um Fluminense embalado por quatro jogos de invencibilidade na liga nacional (três vitórias e um empate). No fim, prevaleceu a noite alvinegra: vitória por 2 a 0, construída com autoridade na primeira etapa e selada nos acréscimos da segunda.

A vitória maiúscula não só interrompe a sequência ruim do Botafogo, que não vencia há três rodadas no Brasileirão, mas principalmente alivia a pressão sobre Renato Paiva, que ganha tranquilidade para seguir o trabalho com um resultado expressivo sobre um rival. Para o Fluminense, fica o gosto amargo de ter a invencibilidade quebrada e a lição de um primeiro tempo muito abaixo, além de um erro crucial no fim.

Ambos os times agora viram a chave para os jogos de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Botafogo volta a campo na quarta-feira, contra o Capital-DF, no Nilton Santos, enquanto o Fluminense enfrenta a Aparecidense-GO, na terça, no Maracanã.

Desde o apito inicial de Bruno Arleu de Araújo, o Botafogo mostrou a que veio. Com mais intensidade e ocupando melhor os espaços, o Glorioso encurralou o Fluminense em seu campo de defesa. O goleiro Fábio, como tantas vezes, precisou trabalhar cedo. Igor Jesus, aos 11 e 13 minutos, testou o veterano arqueiro tricolor com chutes da entrada da área. Aos 19, a melhor chance até então: Savarino lançou Matheus Martins nas costas da zaga, o atacante saiu cara a cara, mas Fábio fez uma defesaça, espalmando para escanteio.

A pressão era constante, e o gol parecia questão de tempo. Ele veio aos 36 minutos, em um contra-ataque rápido. Matheus Martins acionou Igor Jesus na direita, que cruzou rasteiro. Vitinho, como um elemento surpresa, infiltrou na área e tocou na saída de Fábio para abrir o placar e explodir a torcida alvinegra. O gol não diminuiu o ímpeto do Botafogo, que quase ampliou em seguida. Matheus Martins, de novo ele, recebeu de Savarino e chutou cruzado para outra grande defesa de Fábio. Antes do intervalo, Igor Jesus ainda acertou a trave esquerda de cabeça, após cruzamento de Savarino. O 1 a 0 no placar ficou barato para o Fluminense ao fim dos primeiros 45 minutos.

Na segunda etapa, o cenário mudou um pouco. O Fluminense voltou com outra postura, tentando equilibrar as ações. Renato Gaúcho buscou alternativas no banco, e o Tricolor passou a frequentar mais o campo de ataque. Bernal, aos 7 minutos, obrigou John a fazer boa defesa em chute de fora da área. Aos 14, Arias achou Cano dentro da área, mas o artilheiro argentino finalizou para fora. O Botafogo respondeu com Artur, que invadiu a área e finalizou por cima após tabela. Savarino também levou perigo em cobrança de falta.

O lance de maior perigo do Fluminense veio aos 27 minutos. Em cobrança de falta magistral, Jhon Arias carimbou o travessão de John. Foi o suspiro mais profundo da torcida tricolor no jogo. Apesar do susto, foi o Botafogo quem criou as melhores oportunidades na reta final, especialmente em bolas paradas. Jair e Igor Jesus assustaram em lances de escanteio, e Gregore arriscou de fora.

E quando o jogo caminhava para o apito final com a vitória magra, um erro fatal da defesa tricolor selou o caixão. Aos 49 minutos, Paulo Baya tentou recuar a bola, mas entregou nos pés de Savarino. O camisa 10, esperto, arrancou em velocidade, invadiu a meia-lua e bateu cruzado, sem chances para Fábio, decretando o 2 a 0 e a festa definitiva no Nilton Santos.

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO 2 X 0 FLUMINENSE

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Sábado, 26 de abril de 2025



Hora: 21h (de Brasília)



Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (FIFA/RJ)



Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA/RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)



VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)



Cartões Amarelos: Barboza, Cuiabano, Gregore, Savarino (BOT); Bernal, Freytes, Ganso, Arias (FLU)



Gols: Vitinho (BOT, aos 36'/1ºT); Savarino (BOT, aos 49'/2ºT)

BOTAFOGO: John; Vitinho, Jair, Alexander Barboza e Cuiabano (Alex Telles); Marlon Freitas (Allan), Gregore, Matheus Martins (Artur) e Savarino; Igor Jesus e Mastriani (Elias Manoel).



Técnico: Renato Paiva.

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Martinelli (Paulo Baya), Bernal (Serna), Canobbio (Nonato), Ganso (Lima) e Arias; Germán Cano (Everaldo).



Técnico: Renato Gaúcho.