Fortaleza tem gol anulado, empata com Sport e chega ao 5º jogo sem vencer

O Fortaleza teve um gol polêmico não dado na Ilha do Retiro, em Pernambuco, e ficou no empate sem gols com o Sport. O jogo foi válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Fortaleza chegou ao quinto jogo sem vitória no torneio nacional — agora, são três empates e duas derrotas. O Leão do Pici chegou aos seis pontos e figura na 14ª colocação.

Do outro lado, o lanterna Sport segue sem vencer no Brasileirão. O time pernambucano amarga a última posição e soma apenas dois pontos.

Os dois times, agora, retornam a campo por competições diferentes. O Sport encara o Fluminense no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela sétima rodada da Série A. Já o Fortaleza terá pela frente o Retrô nesta terça-feira, a partir das 19h, na Arena de Pernambuco, pelo primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil.

O jogo

Com oito minutos, o Fortaleza chegou com perigo pela primeira vez. Lucero enfiou bom passe para Yago Pikachu, que se infiltrou dentro da área. O jogador ficou cara a cara com o goleiro e finalizou, mas Caíque França defendeu e evitou o primeiro gol do Leão do Pici.

Aos 11 minutos, o Sport respondeu e quase abriu o placar. Lucas Lima adentrou a grande área e chutou forte para o gol, mas viu João Ricardo espalmar para escanteio.

Aos 38 minutos, o Sport desperdiçou uma oportunidade de ouro para inaugurar o marcador na Ilha do Retiro. Barletta fez grande lançamento para o lado esquerdo da grande área. Carlos Alberto chegou batendo de primeira, mas João Ricardo fez grande defesa.

E com 43 minutos, Carlos Alberto perdeu outra grande chance pelo Sport. O atacante dominou de cabeça, já colocando na frente, e finalizou de dentro da área, porém não acertou o alvo.

No segundo tempo, Sport e Fortaleza baixaram um pouco o ritmo apresentado no primeiro tempo e criaram poucas oportunidades de gols. O jogo ficou bastante truncado no meio-campo.

Foi somente aos 29 minutos que a oportunidade mais clara apareceu. Lucero fez o pivô e serviu Yago Pikachu dentro da área. O camisa 22 bateu de primeira para o gol. A bola bateu no travessão e dentro do gol, mas a zaga do Sport tirou. Após revisão do VAR, o árbitro entendeu que não houve certeza de que a bola ultrapassou a linha por completo, e o tento foi anulado.

Nos acréscimos da segunda etapa, o zagueiro Titi, do Fortaleza, ainda foi expulso. Com isso, o Spot tentou uma pressão final, mas não conseguiu tirar o 0 a 0 do placar.

FICHA TÉCNICA

SPORT 0 X 0 FORTALEZA

Data: 26 de abril de 2025, sábado

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Daniel Paulo Ziolli

VAR: Rodolpho Toski Marques

Cartões amarelos: Lucero, Titi e Breno Lopes (Fortaleza)

Cartões vermelhos: Titi, aos 52 min do 2ºT (Fortaleza)

SPORT: Caíque França; Hereda, João Silva, Chico e Igor Cariús (Lenny Lobato); Zé Lucas, Du Queiroz (Titi Ortíz) e Lucas Lima; Barletta, Carlos Alberto (Atencio) e Gonçalo Paciência (Arthur Sousa). Técnico: Pepa

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Kuscevic e Titi; Yago Pikachu, Bruninho (Zé Welison), Lucas Sasha, Matheus Rossetto (Pol Fernández) e Diogo Barbosa (Mancuso); Breno Lopes (Kervin Andrade) e Lucero (Deyverson). Técnico: Juan Pablo Vojvoda