Rafael lamenta empate do São Paulo em Fortaleza: 'Jogamos melhor, criamos mais'

O goleiro Rafael lamentou o empate do São Paulo em Fortaleza, diante do Ceará, por 1 a 1, neste sábado, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O time tricolor soma cinco empates e uma vitória na competição.

"Claro que viemos para ganhar, eu acredito que jogamos melhor, criamos mais, tivemos mais oportunidades, saímos com placar adverso, logo aos seis minutos, jogar aqui é difícil, calor grande, a cada 3 dias jogos, viagens, então fomos bem no jogo", disse Rafael.

O atleta ressaltou o empenho do time diante da maratona de jogos. "O time se fez competitivo no campo mesmo com muitas trocas, viemos em busca dos 3 pontos, mas é ressaltar que o time não vem perdendo e quando não consegue ganhar pelo menos leva um ponto."

Rafael também destacou a participação dos jogadores mais jovens, que estão ganhando cada vez mais espaço no time titular. "O Zubeldía falou uma coisa conosco, que eles não são mais da base, já são profissionais compõe o grupo e vão nos ajudar muito, ganhamos muito com a chegada deles, o time vai mudando porque jogamos a cada três dias. Se ganha campeonatos com times fortes, está todo mundo de parabéns."