'Estou bravo porque tive chance de ganhar', diz Fonseca após derrota em Madri

João Fonseca ficou irritado com a eliminação no Masters 1000 de Madri, neste sábado, após derrota, por 2 sets a 0 para o norte-americano Tommy Paul. O tenista, de 18 anos, lamentou as chances perdidas na partida.

"Jogo difícil. Tive muitas oportunidades, mas não consegui pegar essas oportunidades. Tive muitas chances de quebrar o saque durante a partida. Alguns ele jogou bem, foi mérito dele, mas alguns falhei muito em momentos importantes da partida", disse João.

O brasileiro revelou que os erros tiraram um pouco sua concentração. "Fui impaciente e obviamente isso fica remoendo. Eu estou bravo após a partida porque tive chances de ganhar o jogo, o primeiro set, mas não consegui e agora é seguir para os próximos torneios. Vamos com tudo."

Agora, Fonseca tem como compromisso o Challenger 175 de Estoril, que começa neste domingo e vai até dia 4 de maio. Entretanto, ainda não há data para a sua estreia e o chaveamento não foi divulgado pela Associação de Tenistas Profissionais (ATP). Depois, o brasileiro joga o Masters 1000 de Roma, entre os dias 7 e 18 de maio.