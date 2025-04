Reinaldo garante empate do Mirassol contra o Atlético-MG nos acréscimos

Mirassol e Atlético empataram por 2 a 2 pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo aconteceu neste sábado no José Maria de Campos Maia, estádio do Mirassol.

Edson Carioca fez o primeiro do Mirassol e Reinaldo marcou o segundo nos acréscimos; Rony e Hulk fizeram para o Atlético no segundo tempo. O camisa 7 de 38 anos, que marcou de pênalti, assinou também a assistência do primeiro gol.

O próximo compromisso do Atlético é na Copa do Brasil, nesta terça, contra o Maringá. O Mirassol joga no Brasileiro, contra o Bragantino, no dia 5 de maio.

Como foi o jogo

Primeiro tempo tem Mirassol na frente. O time estreante na Série A não demorou a marcar o primeiro gol da história contra o Atlético Mineiro. Após 10 minutos equilibrados, os mandantes aproveitaram um contra-ataque com Edson Carioca inspirado para correr metade do campo sozinho e marcar um belo gol.

Desfalcado Atlético acumula problemas. Hulk foi amarelado por reclamação com a arbitragem e cumprirá suspensão na próxima rodada. No último lance da primeira etapa, Alan Franco caiu com as mãos no joelho e virou nova preocupação no Galo.

Galo chega ao empate e vira no segundo tempo. O Mirassol até teve chances de ampliar, mas ficou no quase por alguns centímetros na pontaria. Já o Galo se mostrou pouco criativo para chegar ao ataque, mas enfim achou espaço com jogada de Hulk finalizada por Rony. Poucos minutos depois, Rony foi chutado dentro da área ao tentar dominar a bola e a arbitragem sinalizou pênalti. Hulk converteu e chegou aos 10 gols no ano, o primeiro no Brasileiro.

Deu tempo do empate. O Galo comemorava a virada, mas o Mirassol insistiu na reta final do jogo. Em jogada de Castilho, Everson espalmou para a frente. Reinaldo, bem posicionado, pegou a sobra e marcou o dele.

Lances de destaque

1x0. Aos 11 do primeiro tempo, em jogada de contra-ataque, Edson Carioca recebeu passe no meio de campo e partiu sozinho para o ataque. O atacante ganhou de três marcadores na corrida e encheu o pé ao entrar na área, abrindo o placar para o Mirassol.

Everson! O Mirassol chegou com perigo em rápida recomposição, Edson Carioca cruzou rasteiro para trás e Cristian finalizou livre buscando o canto. O goleiro do Atlético se esticou e jogou para escanteio.

Yago Felipe assusta duas vezes. O meia ficou perto de marcar nos cinco minutos iniciais do segundo tempo. Primeiro, tentou um chute colocado que passou por cima do travessão. Depois, numa sobra dentro da área, Yago chutou raspando na trave direita de Muralha.

1x1. Hulk dominou na entrada da área e chamou toda a marcação para o lado direito. O camisa 7 viu espaço na esquerda e Rony apareceu para empatar.

1x2. De pênalti, Hulk bateu firme do lado esquerdo de Muralha, que caiu para o outro lado.

2x2. Nos acréscimos, Reinaldo aproveitou rebote de Everson e empatou para o Mirassol.

Ficha Técnica

Mirassol 2 x 2 Atlético-MG

Campeonato Brasileiro - 6ª rodada

Data e horário: 26 de abril de 2025, às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol

Arbitragem: Davi de Oliveira Lacerda

Assistentes: Nailton Junior de Sousa e Douglas Pagung

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

Cartões amarelos: Lucas Ramon, Muralha, Daniel Borges, Maceió (MIR); Hulk, Román (CAM)

Gols: Edson (11'/1ºT), Rony (26'/2ºT), Hulk (35'/2ºT), Reinaldo (47'/2ºT)

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon (Daniel Borges), João Victor, Jemmes e Reinaldo; José Aldo (Fabricio Daniel), Danielzinho e Yago Felipe (Gabriel); Negueba (Maceió), Edson Carioca (Iury Castilho) e Cristian. Técnico: Rafael Guanaes

Atlético: Everson; Natanael (Saravia), Vitor Hugo, Alonso (Román), Rômulo (Bernard) e Rubens; Franco (Fausto Vera) e Scarpa; Cuello, Rony (Igor Rabello) e Hulk. Técnico: Cuca