Zubeldía esbanja confiança e prevê série de vitórias do São Paulo: 'Estamos jogando muito bem'

Depois de passar por grande pressão e ter o cargo ameaçado, o técnico Luís Zubeldía está entusiasmado com o time do São Paulo. Após o empate, por 1 a 1, co o Ceará, em Fortaleza, o treinador argentino afirmou que o time tricolor está perto de enfileirar uma sequência de vitórias, pois está desempenhando um bom futebol nas últimas apresentações.

"Eu disse que o Campeonato Paulista era para testes. Tivemos 14 jogos e agora estamos com três, quatro, cinco jogos bons. Sabemos que não é um bom momento pelo qual passa o São Paulo, mas estamos indo bem em todas as competições. É melhor vencer que empatar, mas acho que o time vai conseguir uma sequência de vitórias. Tivemos aqui (Fortaleza) 60 minutos de um futebol muito bom", afirmou Zubeldía, em entrevista coletiva na capital cearense.

O técnico afirmou que os jovens jogadores do elenco, que estão tendo boas atuações, terão cada vez mais oportunidades na equipe. "Para se lançar jovens jogadores é preciso planejamento. E nós temos planejamento e por isso que os jogadores estão entrando aos poucos na equipe e vão ter mais oportunidades."

O São Paulo volta a jogar na terça-feira, às 21h30, no MorumBIS, diante do Náutico pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, a equipe entra em campo na sexta-feira, às 21h30, tamb?Pem no MorumBIS.