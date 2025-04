Zubeldía detalha plano para jovens da base e aprova atuação do São Paulo: "Bom futebol"

Luis Zubeldía saiu satisfeito com a atuação do São Paulo, apesar do empate em 1 a 1 com o Ceará, neste sábado, no Castelão, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico tricolor comentou sobre o plano que tem traçado para os jovens revelados pelas categorias de base, que têm ganhado cada vez mais espaço no elenco profissional. Foi um deles, aliás, que marcou o único gol da equipe em Fortaleza: Ryan Francisco.

"São jogadores de 18 anos. Falava há um tempo que eles teriam oportunidades, porque estavam planejadas essas situações. Estou muito orgulhoso da equipe, apesar de que queríamos ganhar. Fizemos 60, 65 minutos bons. Com um erro no gol, mas depois fomos muito protagonistas durante 60, 65 minutos. Depois nos pesou um pouco a parte física, é difícil entrar em um jogo assim. Eles acabam nos empurrando mais", analisou Zubeldía.

O São Paulo saiu atrás no placar logo aos três minutos de jogo após ótimo lançamento de Matheus Bahia nas costas de Igor Vinícius, encontrando Pedro Henrique, que tocou por cobertura para marcar um golaço. A partir de então o Tricolor teve o domínio do jogo e conseguiu empatar antes do intervalo com Ryan Francisco.

"Dentro da equipe estão os jogadores jovens. William [Gomes] fez o primeiro gol nesse processo, Lucas Ferreira fez seu primeiro gol nesse processo, Ryan fez gol nesse processo. Acho que falta o Alves e estaria bom. O que sempre disse é que tem que ter calma para saber colocá-los. Pôr jovens não é jogá-los no campo, tem que ter planejamento. Na pré-temporada em Orlando sempre disse que promover jovens é uma planificação. Durante a temporada, se não há um número muito grande de jogadores no plantel e há jogadores jovens, posso dar oportunidade aos jovens. Por isso Alves, Lucas Ferreira e Ryan estão jogando. Estamos contentes por isso. O São Paulo está jogando um bom futebol, falta ganhar mais jogos para estar melhor, mas se seguirmos assim, vamos ter sequências de triunfos", prosseguiu.

De fato, faltam vitórias. O São Paulo segue invicto no Campeonato Brasileiro, mas em seis rodadas são cinco empates e apenas um triunfo. Mais uma vez, as Copas se mostram um caminho mais promissor para a equipe comandada por Luis Zubeldía, forçado a abrir mão do time com força máxima em jogos do Brasileirão.

"Estamos jogando a cada 72 horas. Talvez um dia a mais te permite recuperar mais. Mas, estamos resolvendo bem, porque a equipe joga bem. O que fizemos no primeiro tempo e em dez, 15 minutos do segundo tempo para mim foi bom ou muito bom. Faltava fechar as jogadas, mas poderíamos ir para o intervalo com 2 a 1, se Luciano marcasse aquele gol. Nos últimos 20, 25 minutos o Ceará nos empurrou, sabíamos que isso ia acontecer após as trocas. Sentimos um pouco o cansaço, mas enquanto estivemos bem fisicamente, jogamos um bom futebol, e temos que considerar que muitos jogadores estão dando seus primeiros passos na equipe principal. Empatar é sempre melhor que perder. Tenho a sensação de que estamos jogando um bom futebol", concluiu.

O São Paulo volta a campo na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), quando recebe o Náutico, no Morumbis, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil.