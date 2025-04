Hulk revela que árbitro pediu desculpas por amarelo: 'Já é tarde'

O Atlético-MG empatou com o Mirassol por 2 a 2 neste sábado, pelo Brasileirão Série A. No confronto, o camisa 7 Hulk foi penalizado com cartão amarelo e afirmou que o árbitro pediu desculpas após dar o cartão.

O que aconteceu

O atacante do Galo reclamou com o juiz Davi Lacerda após ser amarelado por reclamação. Hulk relatou que não concordou com a decisão do árbitro após lance de falta marcada e que xingamentos proferidos não foram em direção à arbitragem.

Eu ganho na velocidade dele (adversário) e ganho a bola. Ele (Davi Lacerda) marca a falta. Cara, eu sou jogador e eu não sou obrigado a concordar com as decisões do árbitro. Então eu fiz assim: 'Porra, caralho', olhando para o chão e olhando para o meu gol. O árbitro está lá, dez metros atrás de mim, e ele me vira e dá amarelo. Com que critério ele me deu amarelo? Hulk, ao SporTV

O capitão do Atlético-MG disse que o árbitro se "desculpou" com o atacante após o amarelo. O atleta disse ainda que a arbitragem busca "se aparecer", pela falta de critérios nas faltas e infrações marcadas.

A gente só quer igualdade para todo mundo. Por que eu reclamo, olhando pro meu goleiro, de costas para o árbitro e tomo amarelo. Eu vi o jogador olhar na cara do árbitro, mandar ele tomar naquele canto e nem amarelo tomou. Cara, os caras querem aparecer. Infelizmente os protagonistas são os árbitros. Depois ele chega e fala 'desculpa pelo amarelo'. Eu falei, professor, não adianta pedir desculpa, porque se tiver um contra-ataque eu não posso parar que eu estou pendurado. Desculpa já é tarde.

O confronto terminou empatado por 2 a 2, com uma assistência e um gol de Hulk, de pênalti. O Galo vencia o confronto até os 35 minutos da segunda etapa, mas o lateral Reinaldo anotou nos acréscimos e as equipes receberam um ponto cada.