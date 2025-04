São Paulo sofre com ex-Corinthians, mas joia garante empate contra o Ceará

Do UOL, em São Paulo (SP)

Ceará e São Paulo empataram por 1 a 1 na Arena Castelão, na noite de hoje, em jogo válido pela 6ª rodada do Brasileirão.

Pedro Henrique, ex-Corinthians, abriu o placar para o Vozão logo aos 3 minutos do 1º tempo. No entanto, a estrela de Ryan Francisco brilhou e a joia empatou o jogo para o São Paulo.

Zubeldía escalou um time bem modificado, mas o São Paulo não sofreu contra o Ceará. Nomes como Ryan Francisco, Lucas Ferreira, Bobadilla e Sabino começaram como titulares.

O Tricolor manteve sua invencibilidade no Brasileirão. Agora são seis jogos com cinco empates e uma vitória na competição.

O Ceará volta a campo na próxima quarta-feira (30), às 19h30 (de Brasília), contra o Palmeiras, mais uma vez na Arena Castelão, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Já o Tricolor recebe o Náutico no Morumbis na terça-feira (29), às 21h30 (de Brasília), também pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Ceará abre o placar cedo, mas assiste ao São Paulo jogar

O Vozão fez valer o mando de campo e abriu o placar logo aos 3 minutos. Matheus Bahia achou grande lançamento para Pedro Henrique, que ganhou na velocidade da defesa, e encobriu Rafael com uma bela finalização.

O problema é que a equipe de Léo Condé abdicou da posse de bola e assistiu ao São Paulo propor o jogo. A ideia era explorar o contra-ataque com 10 jogadores no campo de defesa e Pedro Raul isolado na frente.

A equipe de Zubeldía teve calma para trabalhar variações de jogadas ofensivas, e chegou ao gol de empate com Ryan Francisco. Ferreira cruzou na segunda trave e a joia de Cotia apareceu completamente sozinha para empatar o jogo.

O São Paulo melhorou bastante com o empate e teve chance de ampliar ainda antes do intervalo, mas Luciano desperdiçou grande chance chutando em cima de Fernando Miguel.

2º tempo é marcado por muitos erros de passes e cartões

As equipes sentiram o cansaço na etapa final e pouco levaram perigo aos gols de Fernando Miguel e Rafael.

O jogo ficou marcado por muitos erros de passes básicos que prejudicaram as construções de jogadas das duas equipes.

Os dois times abusaram das faltas para evitar a continuidade das jogadas do rival, e o jogo foi muito picotado no segundo tempo.

No total foram sete cartões amarelos na partida: cinco para o lado do São Paulo e dois para o Ceará.

Lances importantes

Pedro Henrique abre o placar para o Ceará. Logo aos 3 minutos de jogo, Matheus Bahia achou belo lançamento longo do campo de defesa para Pedro Henrique. O atacante ganhou na velocidade de Igor Vinícius, ficou cara a cara com Rafael e só deu um tapa para encobrir o goleiro do Tricolor. 1 a 0 para o Ceará.

Ryan Francisco empata o jogo para o São Paulo. Aos 43 minutos do 1º tempo, Ferreira cruzou bola na segunda trave, Ryan apareceu completamente sozinho e nem pulou para cabecear para o chão e vencer o goleiro Fernando Miguel. 1 a 1.

Luciano desperdiça grande chance. Aos 46, Bobadilla achou belo passe por dentro, deixou Luciano de frente para o gol, mas o camisa 10 chutou em cima do goleiro Fernando Miguel.

São Paulo faz boa jogada, mas Igor Vinícius isola. Aos 6 minutos do 2º tempo, Ryan Francisco invadiu a área e tocou para Igor Vinícius, o lateral ficou em boas condições para cruzar, mas preferiu a finalização e isolou uma boa chance de ataque.

Pedro Raul quase marca para o Ceará. Aos 38 minutos do 2º tempo, Nicolas cobrou falta e achou Pedro Raul dentro da área. O atacante cabeceou e a bola passou muito perto da trave de Rafael.

Lucas Ferreira arrisca de longe, mas Fernando Miguel faz a defesa. Aos 46, Ferreira fez fila e chutou de fora da área, mas o goleiro do Ceará defendeu sem problemas.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 1 x 1 SÃO PAULO

Data e horário: 26 de abril, às 18h30 (de Brasília)

Competição: 6ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Luanderson Lima dos Santos (BA)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Gol: Pedro Henrique (CEA), aos 3 minutos do 1º tempo; Ryan Francisco, aos 43 minutos do 1º tempo (SAO)

Cartões amarelos: Willian Machado e Pedro Henrique (CEA); Bobadilla, Cedric, Enzo Díaz, Marcos Antônio e Igor Vinícius (SAO)

CEARÁ: Fernando Miguel; Matheus Bahia (Nicolas), Marllon, Willian Machado e Rafael Ramos; Fernando Sobral (Lourenço), Dieguinho e Lucas Mugni (Matheus Araújo); Galeano (Lelê), Pedro Henrique (Guilherme) e Pedro Raul. Técnico: Léo Conde.

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinícius (Rodriguinho), Sabino, Ferraresi e Enzo Diaz; Alisson (Marcos Antônio), Bobadilla e Luciano (Alan Franco); Lucas Ferreira, Ferreirinha (Cedric) e Ryan Francisco (André Silva). Técnico: Zubeldía.