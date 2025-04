Atlético-MG empata com o Mirassol e segue sem vencer fora de casa no Brasileirão

O Atlético-MG segue sem vencer fora de casa no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o time mineiro empatou com o Mirassol por 2 a 2, pela sexta rodada do torneio, no Estádio José Maria de Campos Maia. Edson Carioca marcou para os donos da casa, enquanto Rony deixou tudo igual. Hulk, de pênalti, virou para o Galo, que acabou tomando o empate nos acréscimos, com gol de Reinaldo.

Com este resultado, o time mineiro cai para a 14ª posição, com sete pontos conquistados. Até o momento são apenas uma vitória, três empates e uma derrota. Já o Mirassol ocupa o 12° lugar, com seis pontos.

Ambas as equipes disputam a sétima rodada do Campeonato Brasileiro no dia 5 de maio. O Mirassol visita o Red Bull Bragantino, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, às 19 horas (de Brasília). Já o Atlético-MG vai até Caxias do Sul para enfrentar o Juventude, no Alfredo Jaconi, às 20 horas.

Antes disso, o time comandado pelo técnico Cuca vira a chave para disputa do jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Galo enfrenta o Maringá, na terça-feira, às 19h30, no Estádio Willie Davids, no Paraná.

O jogo

O Mirassol finalizou pela primeira vez no gol logo no primeiro minuto do jogo. Edson Carioca recebeu o cruzamento na área, bateu rasteiro, a bola desviou e passou perto da trave de Everson. Pouco depois, o Atlético-MG respondeu. Scarpa cobrou escanteio e Vitor Hugo cabeceou com perigo para o gol de Muralha. Aos oito minutos, Rubens arriscou de fora da área e obrigou o goleiro a espalmar.

Aos 11 minutos, os donos da casa abriram o placar. Sozinho, Edson Carioca puxou contra-ataque, venceu de três marcadores do Atlético, invadiu a área e soltou a pancada para o gol de Everson, que nada pôde fazer. Cerca de dez minutos depois, uma polêmica tomou conta do jogo. O árbitro marcou pênalti em Scarpa, mas após revisão do VAR identificou uma falta antes e anulou a marcação.

Por volta dos 30, o Mirassol quase ampliou. Edson Carioca fez boa jogada pela esquerda, em velocidade, e cruzou na área. Cristian recebeu sozinho e finalizou a gol, vendo Everson fazer grande defesa para evitar o segundo gol. O Atlético-MG tinha dificuldades de infiltrar na área e arriscou com chutes de fora da área de Alan Franco e Rubens. Nos acréscimos, Hulk chegou bem pela esquerda, bateu cruzado, mas Rony não chegou para concluir.

Nos primeiros instantes do segundo tempo, o Mirassol assustou a defesa do Galo, com finalização de fora da área de Yago Felipe. Na sequência, Scarpa também tentou de longe e mandou para fora. Aos cinco minutos, Yago Felipe, novamente, recebeu pela esquerda e mandou perto da meta de Everson. Aos 14, Reinaldo cobrou escanteio na área, João Victor subiu e cabeceou próximo do gol.

O Atlético-MG chegou ao empate aos 24. Depois de boa troca de passes, Hulk recebeu na entrada da área e tocou mais à frente para Rony, que bateu rasteiro para balançar a rede de Muralha. Aos 32, o árbitro marcou pênalti em cima de Rony. Na cobrança, Hulk virou para o Galo. Minutos depois, Hulk serviu Rony, que avançou pela direita e bateu cruzado para defesa de Muralha.

Aos 42, o Mirassol ficou perto de deixar tudo igual com cabeceio perigoso de Cristian, defendido por Everson. Nos acréscimos, o goleiro não conseguiu evitar. Iury Castilho avançou pela dirieta, bateu para o gole Everson espalmou. Reinaldo aproveitou o rebote e empatou o jogo.

FICHA TÉCNICA



MIRASSOL 2 X 2 ATLÉTICO-MG

Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)



Data: 26 de abril de 2025, sábado



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)



Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Douglas Pagung (ES)



VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)



Cartão vermelho: nenhum



Cartões amarelos: Lucas Ramon, Alex Muralha, Daniel Borges e Maceió (Mirassol); Hulk (Atlético-MG)



Gols: Edson Carioca, aos 11 minutos do 1°T, e Reinaldo, aos 46 minutos do 2°T (Mirassol); Rony, aos 24 minutos do 2°T e Hulk, aos 34 minutos do 2°T (Atlético-MG)

MIRASSOL: Alex Muralha; Lucas Ramon (Daniel Borges), João Victor, Jemmes e Reinaldo; José Aldo (Fabrício Daniel), Danielzinho e Yago Felipe (Gabriel); Negueba, Edson Carioca (Iury Castilho) e Cristian.



Técnico: Rafael Guanaes

ATLÉTICO-MG: Everson; Natanael (Saravia), Júnior Alonso (Iván Román), Vitor Hugo e Rômulo (Bernard); Alan Franco (Fausto Vera), Rubens e Gustavo Scarpa; Cuello, Rony (Igor Rabello) e Hulk.



Técnico: Cuca