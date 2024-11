Atlético-MG terá Zaracho titular, e Flamengo mantém Michael; veja times da final da Copa do Brasil

O campeão da Copa do Brasil de 2024 será definido na tarde deste domingo. Atlético-MG e Flamengo estão definidos para o jogo de volta da final da competição. A bola rola será a partir das 16 horas (de Brasília) deste domingo, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

O técnico Gabriel Milito escalou o Atlético-MG com: Everson; Lyanco, Battaglia, Junior Alonso e Guilherme Arana; Gustavo Scarpa, Otávio, Alan Franco e Zaracho; Hulk e Paulinho.

Já o Flamengo de Filipe Luis tem: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Evertton Araújo e Arrascaeta; Gerson, Michael e Gabigol.

Em relação ao último jogo, o Rubro-Negro tem os retornos de Pulgar e Bruno Henrique, que cumpriram suspensões na primeira partida. O primeiro começa entre os onze iniciais. O Atlético-MG tem a entrada de Zaracho no time titular.

O time rubro-negro chega para o duelo com a vantagem e pode até perder por um gol de diferença. No jogo de ida, disputado no Maracanã, na última semana, o Flamengo venceu o Galo por 3 a 1. Gabigol (duas vezes) e Arrascaeta fizeram para os cariocas, enquanto Alan Kardec anotou o gol do time mineiro.

O trio de arbitragem da decisão será formado pelo árbitro Raphael Claus (SP-Fifa), auxiliado por Neuza Inês Back (SP-Fifa) e Danilo Ricardo Simon Manis (SP-Fifa). Daiane Muniz (SP-Fifa) está responsável pela arbitragem de vídeo.

Atual vice-campeão, o Flamengo busca o seu quinto título da Copa do Brasil. O Rubro-Negro já conquistou a taça em 1990, 2006, 2013 e 2022. Já o Atlético-MG, que também disputa a final da Libertadores neste ano, tenta ganhar pela terceira vez. O Galo já venceu o torneio nacional em 2014 e 2021.