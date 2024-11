Corinthians espera contar com André Ramalho e Cacá contra o Cruzeiro

A comissão técnica do Corinthians tem a expectativa de contar com André Ramalho e Cacá contra o Cruzeiro, na 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A dupla está em recuperação no departamento médico e não foi relacionada no triunfo diante do Vitória, no último sábado (9).

A confiança pela volta dos beques foi externada pelo auxiliar Emiliano Díaz, após o resultado positivo no Barradão. O estafe do Timão vai trabalhar nesta data Fifa para colocar a dupla em boas condições para o duelo de Itaquera, contra a Raposa, no dia 20 de novembro.

"Se Deus quiser, a situação do André (Ramalho) não é grave como estão falando. Acho que vai jogar. Cacá também vai jogar. E esperamos que cheguem nas melhores condições para contarmos com eles", disse Emiliano em coletiva.

No triunfo contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, Cacá sofreu uma pancada na região do tórax e do quadril direito. O defensor perdeu os confrontos diante de Racing, Palmeiras e Vitória.

Já André Ramalho foi diagnosticado com lesão de grau 2 na coxa após o clássico contra o Palmeiras. O defensor atuou no primeiro tempo, mas foi substituído no intervalo. O Timão informou que esse tipo de contusão leva cerca de três semanas para ser tratada.

O retorno da dupla seria muito importante para o Corinthians, já que Félix Torres foi convocado para a seleção do Equador e deve ficar de fora do confronto contra o Cruzeiro. Restariam Gustavo Henrique, Renato, da equipe sub-20, e Caetano, que não vem sendo relacionado por questões contratuais, como opções na zaga.

O jogo contra o Cruzeiro será no próximo dia 20 (quarta-feira), às 11 horas (de Brasília), na Neo Química Arena. Com o resultado positivo diante do Vitória, o Corinthians subiu para a 10ª posição do Brasileirão, com 41 pontos.