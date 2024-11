São Paulo volta a ter sequência de vitórias no Brasileirão depois de três meses

O São Paulo voltou a ter uma sequência de vitórias no Campeonato Brasileiro depois de quase três meses. No sábado, o Tricolor venceu o Athletico-PR, por 2 a 1, no Morumbis, com gols de Luciano e André Silva, pela 33ª rodada, sua segunda vitória seguida na sequência de invencibilidade de quatro jogos.

A última vez que o time comandado por Zubeldía havia ganhado duas partidas consecutivas no Campeonato Brasileiro foi entre os dias 3 e 11 de agosto. Naquela oportunidade, o Tricolor derrotou o Flamengo e o Atlético-GO em sequência, ambos por 1 a 0.

Antes de vencer o Athletico-PR, a equipe são-paulina vinha de vitória sobre o Bahia, por 3 a o, fora de casa. Atualmente, a equipe está há quatro jogos sem perder, com três vitórias (Vasco, Bahia e Athletico-PR) e um empate (Criciúma).

Para conquistar a vitória contra o Furacão, o São Paulo contou com a força dos 34.777 torcedores que compareceram ao Morumbis. A equipe voltou a jogar em sua casa depois de mais de um mês. Nesse período, o estádio recebeu show do cantor Bruno Mars e, posteriormente, precisou passar por reforma no gramado.

O resultado da rodada fez o São Paulo encostar no G4 do Brasileirão. O Tricolor ocupa o sexto lugar, com 57 pontos, dois a menos que o Internacional, que fecha a zona de classificação direta à Libertadores.