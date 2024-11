Rafael Paiva explica situação de Payet e Philippe Coutinho no Vasco

O Vasco teve o retorno de Philippe Coutinho à lista de relacionados, mas não pôde contar com Payet na derrota por 3 a 0 para o Fortaleza, neste sábado, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro. Referências técnicas do elenco, os dois craques pouco têm ficado à disposição juntos. Em uma longa resposta após o jogo, o treinador Rafael Paiva abordou a situação da dupla.

"Payet sentiu incômodo depois do jogo contra o Botafogo. É um atleta de 37 anos e fez um jogo esplendoroso contra o Bahia, a gente sofreu muito contra o Botafogo e a gente tem consciência. Eu tenho falado sempre que os dois atletas a gente tem de ter uma atenção diferente com eles. Coutinho sentiu aquela sequência que a gente teve entre semifinal de Copa do Brasil, dois jogos na chuva, e neste sábado ele tinha uma carga reduzida. E é um jogador diferente, mesmo com uma carga reduzida a gente sabia que ele é um jogador que pode decidir um jogo. Então, o cuidado que a gente está tendo com Payet e com Coutinho é o que a gente teve desde quando eles estão aqui", iniciou Paiva.

"Eu acho que está culminando com os resultados que não estão vindo, essa oscilação que a gente está tendo. A gente vinha de duas vitórias, agora a gente vem de duas derrotas, o 3 a 0 machuca muito mais. Eu acho que o nosso problema não é só o Payet e Coutinho no sentido de que não é isso que vai resolver o nosso problema. A gente tem jogadores como Maxime, a gente tem jogadores como Meneses, que a gente colocou. A gente está tentando buscar de novo a nossa forma de jogar, encontrar de novo a melhor estrutura, os melhores jogadores do momento, mas a gente sabe que Payet e Coutinho são jogadores especiais e quando eles nos dão minutos a gente sabe que eles podem resolver o jogo", acrescentou o técnico.

Contra o Fortaleza, Coutinho entrou no segundo tempo e não conseguiu mudar a dinâmica do Vasco. O clube carioca sucumbiu na reta final do jogo e levou dois gols.

"Nós estamos em um processo que a gente está tentando buscar o nosso jogo de novo, a gente está oscilando para baixo, como nós já oscilamos na competição, como eu vejo várias equipes oscilando, a grande maioria eu vejo oscilando, tanto que a gente teve duas vitórias e não mudou muito na tabela e continuou em nono. Nós vínhamos de duas derrotas e a gente mantém a nona colocação, que a gente pode perder para o Atlético-MG, mas é um campeonato difícil para todo mundo. Acho que a gente está oscilando e em relação ao Payet e ao Coutinho é isso. A gente controla o tempo todo, como a gente sempre controlou e vai continuar controlando", completou Paiva.

O Vasco, agora, vai ter tempo até o próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro, que vai parar para a Data Fifa. Assim, o Gigante da Colina volta a campo no dia 21, quinta-feira, quando recebe o Internacional, em São Januário.