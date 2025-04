Zubeldía é expulso, se revolta, invade o campo e vai para cima do árbitro

Do UOL, em São Paulo (SP)

O técnico Luis Zubeldía foi expulso no final do primeiro tempo da partida entre São Paulo e Atlético-MG e se revoltou.

O que aconteceu

Zubeldía reclamou de uma falta de Lyanco, que já tinha amarelo e levaria o segundo. O defensor do Galo perdeu a bola no ataque, chegou atrasado e derrubou Ferraresi para matar a jogada.

Sem a punição ao defensor, Zubeldía reclamou e o árbitro Ramon Abatti Abel foi até a área técnica mostrar amarelo para o treinador. Outros atletas do São Paulo também reclamaram do lance.

Após receber o amarelo, o treinador argentino bateu palma e gesticulou apontando para Lyanco, pedindo que agora o árbitro mostrasse o amarelo também ao defensor. Abatti Abel, então, mostrou mais um amarelo e expulsou Zubeldía.

Revoltado, o treinador invadiu o gramado indo para cima do árbitro com o dedo em riste. Ele foi contido pelos jogadores do São Paulo, mas tentou por duas vezes voltar ao campo para reclamar.

Luis Zubeldía, técnico do São Paulo, reclama com o árbitro Ramon Abatti Abel após ser expulso em Atlético-MG x São Paulo Imagem: Reprodução

Foi a primeira expulsão de Zubeldía na temporada e também a primeira do Tricolor no ano. Zubeldía lidera o time em cartões amarelos até aqui.