Fluminense bate Bragantino em reestreia de Renato Gaúcho e retorno de Ganso

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense bateu o Red Bull Bragantino por 2 a 1 na tarde de hoje (6), no Maracanã, e venceu a primeira no Campeonato Brasileiro em jogo que marcou a estreia de Renato Gaúcho no comando do time tricolor e a volta do meia Ganso.

O triunfo foi no sufoco. Lima abriu o placar no primeiro tempo, e Martinelli, já nos acréscimos da partid, fez o segundo. Pitta tinha deixado tudo igual na reta final do jogo.

Com o resultado, a equipe das Laranjeiras chega a três pontos, enquanto o Massa Bruta permanece com um.

Na próxima rodada, o Flu recebe o Santos, no Maracanã, no domingo. Já o Red Bull Bragantino recebe o Botafogo, sábado, no Nabi Abi Chedid.

Ganso estreia na temporada

O meia Paulo Henrique Ganso atuou pela primeira vez nesta temporada. O camisa 10 do Fluminense esteve afastado para recuperação após o diagnóstico da miocardite — uma inflamação do músculo cardíaco. Ele passou por uma primeira fase de tratamento e, no último dia 14, foi submetido a um procedimento médico.

O meia entrou aos 23 minutos do segundo tempo na vaga de Lima, e foi bastante aplaudido pela torcida.

Que momento lindo no Maraca! Paulo Henrique Ganso está em campo pela primeira vez em 2025! -- Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 6, 2025

Como foi o jogo

O Fluminense começou o jogo com boa presença no campo de ataque, "empurrando" o Red Bull Bragantino, achando espaços e criando boas chances. Na reestreia do técnico Renato Gaúcho, a equipe tricolor mostrou boa conexão nos avanços ofensivos — principalmente pelo lado direito, com o auxílio de Arias.

O lance em que o Flu abriu o placar, inclusive, passou pelo pé no colombiano. Foi dele o passe para Lima, que acionou Canobbio e conseguiu pegar a sobra para mandar para a rede.

O Red Bull Bragantino, por sua vez, até rompia a primeira linha de marcação da equipe das Laranjeiras, mas demonstrava dificuldades em chegar ao ataque de forma mais sólida. Foram poucas as oportunidades mais claras e, quando teve, Fábio fez defesa fácil. Na reta final, o Massa Bruta cresceu um pouco, mas não foi o suficiente para chegar ao empate antes do intervalo.

Na volta do intervalo, o cenário da partida teve mudanças. O Red Bull Bragantino passou a ter uma consistência maior e ser mais perigoso — Fábio teve de trabalhar. A equipe de Seabra conseguiu ter mais posse e pressionar.

Os dois técnicos fizeram alterações, mas as de Renato Gaúcho não surtiram o efeito desejado, enquanto o Massa Bruta apresentou melhoras. Na reta final da partida, Pitta deixou tudo igual. Os visitantes mantiveram o ritmo e quase conseguiram a virada, o que gerou vaias da torcida do Fluminense.

No fim, porém, Martinelli fez o segundo e garantiu os três pontos ao time carioca.

Lances importantes

Trave! Aos 5 minutos do 1º tempo, Arias tabelou com Hércules, que invadiu a área, cortou um zagueiro e bateu de chapa, mas Cleiton desviou. A bola tocou ainda tocou na trave.

Para fora. Aos 11 minutos do 1º tempo, Cano acionou Canobbio nas costas da defesa do Red Bull Bragantino. O uruguaio conduziu marcado por Gabriel, saiu frente a frente com Cleiton e finalizou, mas mandoi por cima.

Pegou. Aos 15 minutos do 1º tempo, a bola cruzou a área e chegou a Laquintana, na direita. Ele tocou para o meio e Jhon Jhon serviu Vinicinho, que bateu. No centro do gol, Fábio segurou.

Defendeu. Aos 34 minutos do 1º tempo, Arias mandou a bola para a área, Freytes sobiu mais que a defesa do Bragantino e cabeceou forte. Cleiton defendeu.

1x0. Aos 35 minutos do 1º tempo, Lima recebeu de Arias na entrada da área e acionou Canobbio. O uruguaio tentou bater, mas a bola pegou na defesa e sobrou para Lima, que driblou Cleiton e abriu o placar.

Salvou. Aos 19 minutos do 2º tempo, Lucas Barbosa recebeu na esquerda da grande área. Ele dominou e bateu forte. A bola desviou e subiu, mas Fábio fez a defesa.

Fábio de novo. Aos 37 minutos do 2º tempo, Isidro Pitta recebeu na intermediária, carregou pelo meio e soltou a bomba de fora da área. Ele mandou no canto, mas Fábio encaixou.

1x1. Aos 38 minutos do 2º tempo, após bola alçada na área, Fábio afastou, mas a bola sobrou na cabeça de Isidro Pitta, que mandou para a rede.

2x1. Aos 47 minutos do 2º tempo, Arias cobrou escanteio e Thiago Silva tentou duas vezes. Na segunda, Guzmán salvou em cima da linha, mas Martinelli chegou no rebote e fez o gol.

Homenagem ao novo comandante

O Fluminense e a Superbet, patrocinadora master do Tricolor, fizeram um homenagem para Renato Gaúcho no começo desta nova passagem dele como treinador da equipe. O time entrou em campo com "Ame o Rio" na parte superior das costas. A frase foi utilizada pelo Flu, na mesma propriedade da camisa, na final do Carioca de 1995, quando o então camisa 7 marcou o famoso gol de barriga.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 X 1 RED BULL BRAGANTINO

Competição: Campeonato Brasileiro - 2ª rodada

Data e horário: 06/04/2025 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Hercules (FLU)

Cartão vermelho:

Gols: Lima, do Fluminense, aos 35'/1ºT; Isidro Pitta, no Red Bull Bragantino, aos 38'/2ºT

Fluminense: Fábio; Guga (Samuel Xavier), Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lima (Ganso); Arias, Cano (Everaldo) e Canobbio (Keno). Técnico: Renato Gaúcho

Red Bull Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Gabriel (Fabinho), Matheus Fernandes (Erick Ramires) e Jhon Jhon; Laquintana (Henry Mosquera), Eduardo Sasha e Vinicinho (Lucas Barbosa). Técnico: Fernando Seabra