Com Calleri expulso, São Paulo segura empate contra o Atlético-MG pelo Brasileiro

O São Paulo visitou o Atlético-MG, neste domingo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão. A partida terminou empatada em 0 a 0. O Tricolor ainda atuou com um homem a menos nos minutos finais, após a expulsão de Jonathan Calleri.

Com o resultado, as duas equipes seguem sem vencer pelo Campeonato Brasileiro. O São Paulo chega aos dois pontos somados e assume, momentaneamente, a 10ª posição. Por outro lado, o Atlético-MG soma seu primeiro ponto na competição e ocupa a 17ª colocação.

As duas equipes voltam a campo nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília). O Tricolor recebe o Alianza Lima-PER, pela segunda rodada da Copa Libertadores, no Morumbis. O Atlético-MG encara o Deportes Iquique-CHI, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana, no Mineirão.

O São Paulo começou melhor no jogo e até conseguiu balançar as redes aos 16 minutos. Após cobrança de falta, Alan Franco desviou de cabeça, a bola acertou a trave, bateu no goleiro Everson e entrou. Mas o zagueiro estava em posição irregular.

Aos 20, Alisson recebeu na entrada da área e bateu colocado para obrigar Everson a fazer boa defesa e mandar a bola pela linha de fundo.

A melhor chance do Atlético-MG foi apenas aos 37 minutos. Hulk recebeu de Gabriel Menino, invadiu a área e bateu forte. Rafael espalmou e a defesa do São Paulo afastou o perigo.

Na reta final da primeira etapa, após o zagueiro Lyanco, que já estava amarelado, cometer falta em Ferraresi, o Tricolor protestou pedindo a expulsão do jogador. O treinador Luis Zubeldía recebeu amarelo pela reclamação, invadiu o gramado, recebeu o segundo cartão e acabou expulso, aos 44 minutos.

O jogo ficou mais equilibrado no segundo tempo. O Galo chegou com perigo aos 20 minutos. Após levantamento de Hulk, Rony desviou e a bola sobrou para Gustavo Scarpa. O meia bateu no alto, mas Rafael apareceu novamente e mandou para escanteio.

A única chance do Tricolor na etapa final foi aos 25 minutos. Lucas Ferreira recebeu bom lançamento de Alisson, mas acabou finalizando em cima do goleiro Everson.

Aos 38, Jonathan Calleri, que tinha acabado de sair do banco, acertou uma cotovelada em Júnior Alonso e recebeu cartão amarelo. Após revisão no VAR, Ramón Abatti Abel mudou a decisão e expulsou o atacante.

Com a vantagem, o Galo pressionou o São Paulo nos minutos finais. Em lance pelo lado esquerdo, Scarpa cruzou e encontrou Lyanco, que desviou de cabeça e parou em Rafael, aos 42. Após jogada parecida, Júnior Santos apareceu para cabecear e obrigou o goleiro do Tricolor a fazer mais uma grande defesa, aos 48 minutos.

Ainda deu tempo de Lyanco receber o segundo cartão amarelo e ser expulso de campo, aos 54 minutos.

FICHA TÉCNICA



ATLÉTICO-MG X SÃO PAULO

Local: Estádio Mineirão, Belo Horizonte (MG)



Data: 06 de abril de 2025 (domingo)



Hora: às 16h (de Brasília)



Árbitro: Ramón Abatti Abel (SC)



Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Gizeli Casaril (SC)



VAR: Wagner Reway (ES)

Cartões amarelos: São Paulo: Ferreirinha (aos 33? do 1º tempo) e André Silva (aos 3? do 2º tempo); Atlético-MG: Lyanco (aos 36? do 1º tempo)

Cartões vermelhos: São Paulo: Luis Zubeldía (aos 45? do 1º tempo) e Jonathan Calleri (aos 38? do 2º tempo); Atlético-MG: Lyanco (aos 54? do 2º tempo).

ATLÉTICO-MG: Everson; Natanael (Saravia), Lyanco, Junior Alonso (Igor Gomes) e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino (Rubens), Gustavo Scarpa e Cuello (Bernard); Rony (Júnior Santos) e Hulk.



Técnico: Cuca

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Arboleda, Alan Franco; Cédric Soares (Ruan), Marcos Antônio, Alisson, Luciano (Matheus Alves) e Wendell (Enzo Díaz); Ferreirinha (Lucas Ferreira) e André Silva (Jonathan Calleri).



Técnico: Luis Zubeldía