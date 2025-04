São Paulo e Atlético-MG empatam jogo movimentado com chilique e expulsões

São Paulo e Atlético-MG empataram por 0 a 0 na tarde deste domingo (6), no Mineirão, pela 2ª rodada do Brasileirão.

Apesar do empate sem gols, a partida foi bastante movimentada. Rafael e Everson fizeram ao menos duas defesas cada para garantirem o placar zerado.

O Tricolor foi melhor na primeira etapa, mas não conseguiu capitalizar em gols. O Galo equilibrou as ações no segundo tempo com as mudanças de Cuca e só não venceu no fim porque Rafael fez duas defesaças.

O São Paulo ficou com um jogador a menos quando Calleri foi expulso aos 39 da segunda etapa. Ele subiu com o cotovelo aberto e acertou Junior Alonso. Ramon Abatti Abel mostrou amarelo, mas o VAR sugeriu a revisão e o argentino acabou expulso.

O técnico Luis Zubeldía foi expulso no final do primeiro tempo após reclamação efusiva por amarelo para Lyanco, que já tinha e seria expulso. Ele se revoltou após o vermelho, invadiu o campo para cobrar o árbitro e precisou ser contido pelos atletas. Lyanco acabou expulso aos 53 da segunda etapa depois de receber o segundo amarelo.

Com o resultado, o São Paulo chegou a dois pontos no torneio, enquanto o Galo anotou seu primeiro ponto no torneio.

O Tricolor volta a campo nesta quinta-feira, às 21h30, quando recebe o Alianza Lima (PER), no Morumbis, pela Copa Libertadores da América. Já o Galo recebe o Deportes Iquique (CHI) no mesmo dia e horário pela Copa Sul-Americana.

São Paulo começa bem, mas Galo iguala o jogo

Sem Oscar e Lucas, lesionados, e com Calleri começando no banco, o São Paulo fez um bom primeiro tempo e poderia ter ido para o intervalo vencendo o jogo. O time teve domínio da posse de bola e do volume de jogo, mas naquela que poderia ser a melhor chance, André Silva errou passe para Luciano que infiltrava sozinho nas costas da marcação.

O destaque da primeira etapa foi Ferreirinha, que ganhou diversas jogadas e infernizou a marcação do lateral Natanael, que foi alvo do São Paulo antes de fechar com o Galo. Em uma delas, o camisa aplicou uma caneta cinematográfica de costas, mas o lance não virou chance de gol. Natanael acabou substituído por Saravia na segunda etapa.

O Galo voltou melhor para a segunda etapa com as substituições de Cuca, que colocou Bernard e Rubens no jogo. Scarpa teve grande chance, mas Rafael salvou o Tricolor. O São Paulo mexeu perto dos 25 colocando as jovens opções ofensivas que tinha à disposição no banco: Alves e Lucas Ferreira, campeões da Copinha, além de Calleri — que acabou expulso, com auxílio do VAR, aos 39 após subir com o cotovelo aperto e acertar Junior Alonso.

Cuca colocou Igor Gomes na vaga do zagueiro paraguaio para tentar aproveitar a vantagem numérica, mas Rafael operou um milagres em cabeçadas de Lyanco e Júnior Santos e garantiu o resultado.

Lances Importantes

Everson! Aos 21, Wendell roubou bola pela esquerda, conectou André Silva, que deixou na direita para Ferreirinha. O atacante fez sua movimentação característica, trouxe para dentro e serviu Alisson na meia-lua, mas o chute saiu sem força e Everson foi buscar para mandar em escanteio.

Rafael! Aos 36, Hulk recebeu na entrada da área, girou para cima da marcação invadindo o perímetro, arrumou espaço e finalizou forte de esquerda. Rafael fez boa defesa.

Rafael! Aos 20 da segunda etapa, Scarpa invadiu a área pela esquerda e bateu forte no alto, mas Rafael fez outra grande defesa jogando por cima do gol.

Everson! Aos 25, em seu primeiro lance, o jovem Lucas Ferreira recebeu pela esquerda e, já dentro da área, finalizou cruzado para boa defesa do goleiro do Galo.

Defesaça de Rafael! Aos 41, Scarpa cruzou da esquerda e Lyanco apareceu sozinho na primeira trave dentro da pequena área. Ele nem saiu do chão para cabecear forte e ver Rafael fazer um milagre no Mineirão.

Mais uma vez Rafael! Já aos 48, o Atlético cobrou escanteio na área, a bola foi na segunda trave e foi tocada para o meio da área de novo. Júnior Santos subiu mais que a marcação e cabeceou forte, mas Rafael mais uma vez apareceu para salvar o Tricolor.

Ficha Técnica

Atlético-MG 0 x 0 São Paulo

Campeonato Brasileiro 2025 - 2ª rodada

Data: 06/04/2025

Horário: 16h (de Brasília)

Local: estádio Mineirão, em Belo Horizonte.

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Victor Hugo Imazu (PR) e Gizeli Casaril (SC)

VAR: Wagner Reway (ES)

Amarelos: Lyanco (2); Ferreirinha, Gruezo, Alan Franco, Zubeldía (2) e André Silva

Vermelho: Zubeldía e Calleri; Lyanco

Público: 28.415 pessoas

São Paulo: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric (Ruan), Alisson, Marcos Antônio e Wendell (Enzo Díaz); Luciano (Alves), Ferreirinha (Lucas Ferreira) e André Silva (Calleri). Técnico: Luis Zubeldía.

Atlético-MG: Everson; Natanael (Saravia), Lyanco, Alonso (Igor Gomes) e Arana; Gabriel Menino (Rubens), Alan Franco e Scarpa; Cuello (Bernard), Rony (Junior Santos) e Hulk. Técnico: Cuca