Abel mantém três zagueiros, mas promove mudanças no Palmeiras para encarar o Sport; confira

O Palmeiras está escalado para o duelo contra o Sport, válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, com diversas mudanças. Em busca da primeira vitória na competição, o técnico Abel Ferreira manteve o esquema com três zagueiros, mas escalou uma equipe mista, que conta com Estêvão, Vitor Roque e outros destaques palmeirenses no banco de reservas. A bola rola logo mais, a partir das 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro.

O Alviverde vem de vitória no meio de semana após vencer o Sporting Cristal, por 3 a 2, em Lima, no Peru, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. Já pela estreia do Brasileirão, empatou sem gols com o Botafogo, no Allianz Parque, e se encontra na 15ª posição da tabela, com um ponto.

Abel alterou a base da escalação, apesar de manter o tradicional esquema com três zagueiros. Jogadores como Estêvão, Gustavo Gómez, Vitor Roque e Piquerez , todos titulares, na maioria das vezes, iniciam no banco. Raphael Veiga, recuperado de traumas na região lombar, treinou normalmente com o restante do grupo durante a preparação para o jogo e está à disposição do português.

Por outro lado, Ríos ficou de fora devido a uma pancada no joelho direito, e seguem como baixas Maurício (transição física), Marcos Rocha (transição física), Mayke (lesão na coxa esquerda), Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) e Paulinho (cirurgia na perna direita).

Desta forma, a escalação do Palmeiras tem: Weverton; Fuchs, Micael e Murilo; Giay, Lucas Evangelista, Emiliano Martínez, Vanderlan e Facundo Torres; Felipe Anderson e Flaco López.

Do outro lado, o Sport chega para o duelo após a conquista de um título. Na última quarta, em confronto válido pelo jogo de volta da final do Campeonato Pernambucano, o Sport recebeu o Retrô na Ilha do Retiro, venceu nos pênaltis, por 4 a 2 (após derrota por 2 a 1 no tempo regulamentar e empate em 4 a 4 no agregado), e conquistou o tricampeonato estadual.

O técnico Pepa conta com o retorno do lateral Igor Cariús, que estava cumprindo protocolo de concussão após choque de cabeça diante do Tricolor paulista, na estreia do Brasileirão. Por outro lado, Dalbert (lesão na panturrilha) é baixa. Gonçalo Paciência (lesão no quadril direito) e Rodrigo Atencio (fratura no dedo do pé esquerdo) são dúvidas.

A escalação do Sport tem: Caíque França; Hereda, João Silva, Antônio Carlos e Chico; Rivera, Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Lenny, Chrystian Barletta e Pablo.