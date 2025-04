Ex-Flamengo, Rodrigo Muniz é o vice-artilheiro entre os brasileiros nas principais ligas europeias

Após passar por empréstimos entre 2022 e 2023, Rodrigo Muniz, ex-Flamengo, virou a principal referência ofensiva do Fulham. Em alta, ele é o vice-artilheiro entre todos os atletas brasileiros nas principais ligas europeias em 2025.

Segundo os dados do Sofascore, Rodrigo Muniz balançou as redes oito vezes e deu uma assistência em seus 16 jogos de Campeonato Inglês pelo Fulham. Assim, precisa de apenas 72 minutos para participar de um gol. Ele só fica atrás de Raphinha, que marcou nove tentos com a camisa do Barcelona em 2025.

Rodrigo Muniz teve atuações decisivas em jogos grandes. De seus oito gols, três foram contra o "Big Six", o grupo das principais equipes inglesas (marcou contra Arsenal, Chelsea e Liverpool).

? Rodrigo Muniz é o vice-artilheiro entre todos os brasileiros dos times das TOP 5 ligas em 2025! ??? ? 16 jogos (6 titular)

? 8 gols (3 vs Big Six!)

? 1 assistência

?? 9 participações em gols (!)

? 72 mins p/ participar de gol (!)

? 30 finalizações (13 no gol)

? 44... pic.twitter.com/pNkDrtmaNC ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) April 6, 2025

Peça fundamental no Fulham, Rodrigo Muniz faz parte de um trio de ataque com Iwobi e Sessegnon, que, combinados, marcaram 19 dos 47 gols da equipe no Campeonato Inglês.

Além de Rodrigo Muniz, outro ex-jogador do Flamengo veste a camisa do Fulham. Andreas Pereira, alvo do Palmeiras em fevereiro, é titular absoluto, com 28 jogos, dois gols e quatro assistências.

Após brigar contra o rebaixamento na temporada passada, o Fulham sonha com a classificação para competições europeias. A equipe está na oitava posição do Inglês, com 48 pontos, cinco a menos que o Chelsea, quarto colocado.