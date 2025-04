CEO da Superbet anuncia renovação do contrato de patrocínio com o São Paulo

Na noite deste sábado, Alexandre Fonseca, CEO da Superbet, e Julio Casares, presidente do São Paulo, compartilharam uma foto nas redes sociais e anunciaram a renovação do contrato de patrocínio entre a casa de apostas e o Tricolor.

Segundo Alexandre Fonseca, o novo acordo é válido até 2030, ano do centenário do São Paulo, e pode chegar ao valor de R$ 1 bilhão pelas próximas seis temporadas. A Superbet é a patrocinadora máster do Tricolor desde 2024. Inicialmente, o contrato era válido por três anos.

"Hoje é um daqueles dias que a gente vai lembrar por muito tempo. Acabamos de fechar o maior contrato de patrocínio da história do futebol brasileiro: uma parceria entre a Superbet e o São Paulo que pode chegar a R$ 1 bilhão nos próximos seis anos!", escreveu o CEO da casa de apostas no stories do Instagram.

A imagem foi republicada por Julio Casares. Apesar disso, o São Paulo ainda não oficializou a renovação do contrato com a patrocinadora.

"Mais do que números, esse acordo mostra o quanto acreditamos na força do esporte, na paixão da torcida e no impacto que o futebol pode gerar dentro e fora de campo. É só o começo. Vamos juntos fazer história", acrescentou Alexandre Fonseca.