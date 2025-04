Roma e Juventus empatam, e disputa por vaga na Liga dos Campeões continua embolada na Itália

Em um jogo envolvendo dois postulantes a vagas na Liga dos Campeões, Roma e Juventus empataram em 1 a 1 neste domingo pela 31ª rodada do Italiano, no estádio Olímpico. O time de Turim está na quinta colocação, com 56 pontos, enquanto a equipe da capital esta duas posições atrás, com 3 pontos a menos.

Os quatro primeiros colocados do campeonato se classificam para o principal interclubes europeu. Quem está com a última vaga no momento é o Bologna, que tem 56 pontos e joga nesta segunda-feira com o vice-líder Napoli, que acumula 64.

Jogando em casa, a Roma buscava a oitava vitória seguida no Italiano, enquanto a Juventus tentava o segundo triunfo sob comando do novo técnico, Igort Tudor, que substituiu Thiago Motta. Na próxima rodada do Italiano, a Roma disputa o clássico da capital contra a Lazio no domingo. Já a Juventus recebe o Lecce no sábado.

A Juventus teve mais posse de bola (59%) e saiu na frente aos 40 minutos do primeiro tempo, com Locatelli acertando um belo chute cruzado de fora da área. A Roma chegou ao empate aos 4 minutos do segundo tempo, com Shomurodov, que havia entrado no lugar de Hummels. Ele aproveitou rebote do goleiro Di Gregorio após cabeceio do ataque da Roma depois de uma cobrança de escanteio.

Com o empate, o time da casa foi em busca da virada e finalizou mais do que o rival no segundo tempo, mas foi incapaz de marcar novamente.

ATALANTA PERDE A 3ª SEGUIDA

Terceira colocada no Italiano, com 58 pontos, a Atalanta sofreu o terceiro revés seguido neste domingo. Jogando em casa, no Gewiss Stadium, em Bergamo, o time perdeu da Lazio por 1 a 0, gol de Isaksen, aos 9 minutos do segundo tempo.

A Lazio voltou a vencer depois de dois empates e uma derrota nas últimas três rodadas. O time de Roma chegou aos 55 pontos e entrou de vez na disputa por vaga nas copas europeias. Na próxima rodada, a Atalanta tenta retomar a boa fase recebendo o Bologna, no domingo, e a Lazio faz o clássico com a Roma no mesmo dia.

Mais cedo, dois empates abriram o domingo na Itália. Empoli e Cagliari terminaram sem marcar no Stadio Carlo Castellani. O Empoli está na zona de rebaixamento, na 18ª posição, com 24 pontos, e o Cagliari tem 30 e ocupa a 15ª colocação.

Em Turim, o Torino e o Verona marcaram um gol cada um. Sarr abriu o placar para os visitantes aos 19 minutos do segundo tempo, e Elmas empatou três minutos depois. O Torino é o 10º do Italiano, com 40 pontos, e o Verona tem 31 e está no 14º posto.