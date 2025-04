Transmissão ao vivo de Vitória x Flamengo pelo Brasileirão: onde assistir

O Vitória recebe o Flamengo na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida com exclusividade pelo Premiere (pay-per-view).

O Vitória estreou no Brasileirão com tropeço. O time baiano foi até Caxias do Sul enfrentar o Juventude e acabou superado por 2 a 0. Pela Sul-Americana, o Leão da Barra empatou com a Universidad Católica no Barradão.

Já o Flamengo recebeu o Internacional no Maracanã e ficou no empate em 1 a 1. O time carioca saiu atrás, mas buscou a igualdade.

Na Libertadores, o Rubro-Negro estreou com o pé direito. Jogando fora de casa no meio de semana, os comandados de Filipe Luís venceram o Deportivo Táchira por 1 a 0.

Vitória x Flamengo -- Brasileirão 2025