CBF diz que proibição de subida na bola segue orientação da Conmebol

Do UOL, no Rio de Janeiro

A CBF emitiu uma nota hoje para explicar mais a proibição de subida na bola, informada por uma circular da comissão de arbitragem.

O que aconteceu

Segundo o comunicado, a instrução aconteceu diante de uma orientação feita pela Conmebol aos árbitros do quadro da Fifa.

Quem subir na bola durante o jogo deve levar cartão amarelo, de acordo com a definição trazida pela CBF ao Brasil — mencionando agora a Conmebol

A medida, segundo a comissão de arbitragem, é para evitar confusão nas partidas.

Em ofício distribuído na sexta-feira às federações estaduais, a comissão de arbitragem da CBF pontuou que subir na bola com os dois pés "gera transtornos generalizados" nas partidas, além de "risco de lesão para o próprio jogador".

O presidente da comissão, Rodrigo Cintra, mencionou o trecho da regra que trata de "falta de respeito pelo futebol" como argumentação para aplicação do cartão amarelo, com marcação de tiro livre indireto.

A determinação foi criticada por jogadores como Memphis Depay e Neymar.

A nota da CBF

"A Comissão de Arbitragem (CA-CBF) esclarece que publicou o Ofício 964/2025 na sexta-feira (4) seguindo a mesma linha de instrução da Conmebol, que recomendou aos árbitros punir com cartão amarelo os jogadores que subirem na bola nas partidas organizadas pela entidade continental.

O objetivo da Comissão de Arbitragem é orientar clubes e árbitros participantes das competições coordenadas pela CBF, sobretudo contribuindo com os clubes brasileiros que disputam as competições coordenadas pela CONMEBOL, incluindo a Seleção Brasileira, em todas as suas categorias.

Na semana passada, a CONMEBOL orientou os árbitros Internacionais e assessores atuantes nas competições continentais (Copa Libertadores e Sul-Americana) da necessidade do cumprimento da medida técnica e disciplinar, tiro livre indireto e cartão amarelo, respectivamente, quando um atleta realizar o referido ato.

No último domingo (30), um jogador brasileiro e um boliviano foram advertidos com cartão amarelo em uma partida do Sul-Americano Sub-17, por esta ação em dois momentos distintos da mesma partida".