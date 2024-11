Ex-Corinthians, zagueiro Murillo marca primeiro gol pelo Nottingham Forest

Recém-convocado para defender a Seleção Brasileira, o zagueiro Murillo marcou seu primeiro gol pelo Nottingham Forest neste domingo, em jogo válido pelo Campeonato Inglês. Apesar do tento do brasileiro de 22 anos, a equipe bicampeã da Liga dos Campeões foi derrotada em casa por 3 a 1 pelo Newcastle.

Aos 21 minutos de jogo, Anthony Elanga cobrou uma falta e Murillo antecipou a marcação para desviar e marcar seu primeiro gol na Inglaterra. O jogador está no Nottingham Forest desde agosto de 2023, quando deixou o Corinthians para rumar à Premier League.

Rapidamente, Murillo se destacou e se tornou o principal pilar defensivo do Nottingham Forest, ganhando diversos prêmios de melhor jogador do mês do clube. As boas atuações estavam sendo vistas pelo técnico Dorival Júnior, que convocou o zagueiro pela primeira vez nesta data Fifa, quando o Brasil enfrentará Venezuela e Uruguai pelas Eliminatórias Sul-Americanas.

A evolução de Murillo foi extremamente rápida. O zagueiro subiu aos profissionais do Corinthians em janeiro de 2023. Após alguns jogos, se tornou titular da defesa do Timão, onde ficou até agosto. O Nottingham Forest comprou o atleta por 12 milhões de euros (cerca de R$ 73 milhões).

Até aqui, Murillo tem 47 partidas disputadas pelo Nottingham Forest, com um gol marcado e duas assistências.