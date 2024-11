Em Curitiba, Santos encerra preparação para decisão pela Série B; veja provável escalação

O Santos encerrou a preparação para o confronto contra o Coritiba neste domingo, na Vila Capanema, estádio do Paraná, em Curitiba. A vitória no duelo, válido pela 36ª rodada da Série B, garante ao Peixe o retorno à elite do futebol brasileiro.

Sob comando do técnico Fábio Carille e de sua comissão, os jogadores de linha iniciaram as atividades com aquecimento, enquanto os goleiros fizeram um trabalho à parte. Depois, os atletas também ensaiaram finalizações.

O treinador santista ajustou os últimos detalhes para o jogo, marcado para acontecer nesta segunda-feira, às 21h (de Brasília), no Couto Pereira. Carille arca com alguns desfalques para decidir a escalação do Alvinegro Praiano.

A maioria das baixas estão no meio de campo. Diego Pituca (suspenso), Serginho (lesão muscular no reto femoral da coxa direita), Tomás Rincón (convocado pela Venezuela) e Miguelito (convocado pela Bolívia) não estão à disposição de Carille.

O zagueiro Jair segue se recuperando de uma inflamação do músculo do quadril direito e também é desfalque. O goleiro João Paulo (ruptura do tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo) e o lateral direito Aderlan (ruptura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) completam a lista de baixas.

João Basso deve substituir Jair e formar a dupla de zaga ao lado de Gil. No meio, a tendência é que Sandry assuma o lugar de Pituca. Assim, uma provável escalação do Santos tem: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, João Basso e Escobar; João Schmidt, Sandry e Giuliano; Otero, Wendel Silva e Guilherme.

O Santos precisa de uma simples vitória para conquistar o acesso antecipado à Série A. O Peixe lidera a Segunda Divisão, com 65 pontos, oito a mais que o quinto colocado Ceará. Como restam três rodadas para o fim do torneio, nove pontos estão em disputa.