Entrada da torcida do Flamengo tem confusão e gás de pimenta antes da final

A entrada da torcida do Flamengo na Arena MRV para acompanhar a final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG teve confusão, dificuldade na leitura dos ingressos e gás de pimenta.

O que aconteceu

A torcida do Flamengo foi bloqueada na entrada visitante, em função de problemas nas catracas para ler os ingressos.

Com o bloqueio, a tropa de Choque foi acionada e disparou bombas e gás de pimenta para tentar conter a confusão.

Devido ao problema na leitura, não está havendo conferência de ingressos na entrada da torcida do Flamengo, aglomerando torcedores sem ingresso que tentam forçar a entrada no estádio.

O policiamento é reduzido e a segurança não está sendo capaz de administrar as ocorrências na entrada da torcida flamenguista.

Durante a semana, o Flamengo se reuniu com governos e órgãos de segurança para garantir a integridade dos torcedores na final da Copa do Brasil.

Solicitamos que sigam as orientações das autoridades locais e trabalhem em parceria com a PM para que toda a operação seja concluída com sucesso.

Nota do Flamengo

Tentativa de invasão no setor visitante. Torcida do Flamengo já tinha problemas para entrar e ficou muito tempo parada na fila. Quando começou a liberar, a confusão aconteceu. Muito gás de pimenta. pic.twitter.com/UAtMFVzzGl -- Luiza Sá (@luizasabg) November 10, 2024