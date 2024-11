Neymar faz chamada de vídeo parabenizando sub-17 do Santos campeão paulista

Neymar fez uma ligação de vídeo para parabenizar os Meninos da Vila pela conquista do Campeonato Paulista sub-17.

Os jovens do Peixe bateram o São Paulo por 2 a 1 neste sábado (9), no jogo de volta em Cotia (SP). O Santos havia vencido o jogo de ida por 3 a 2.

O que aconteceu

O perfil do Santos no X (antigo Twitter) postou o vídeo da ligação. Na imagem o craque do Al Hilal aparece fazendo joinha, enquanto os garotos gritam o nome do ídolo santista.

"Ole, ole, olá, Neymar, Neymar!", canta a garotada do Peixe pulando, enquanto um deles segura o celular.

Um #MeninoDaVila que nunca esquece suas origens. Simplesmente @NeymarJr ligando para os #MeninosDaVila campeões do #PaulistãoSub17! 🏆



A água da Vila é diferente, né? ⚡️ pic.twitter.com/flWN9kb0Bk -- Santos FC (@SantosFC) November 10, 2024

No jogo decisivo contra o São Paulo, os gols do Santos foram marcados por Vinícius Lira e João Alves. Calci anotou o tento do Tricolor.

Este é o terceiro título do Paulista sub-17 conquistado pelo alvinegro praiano. O Santos também foi campeão das edições de 2010 e 2014.