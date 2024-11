Eintracht leva susto no fim, mas vence Stuttgart pelo Campeonato Alemão e chega ao sexto jogo sem perder

Eintracht Frankfurt e Stuttgart fizeram uma partida de cinco gols emocionante pela 10ª rodada do Campeonato Alemão, na MHPArena. O Eintracht abriu 3 a 0 no placar, com Ekitike, Brown e Marmoush, mas viu os mandantes quase empatarem com dois gols depois dos 40 do segundo tempo, marcados por Vagnoman e Woltemade.

Com a vitória apertada, o Frankfurt chegou ao sexto jogo consecutivo sem perder, ficando com 20 pontos e em terceiro lugar na tabela. Já o Sttutgart cai para 11º lugar, com 13 pontos.

As equipes voltam a campo após a Data Fifa. O Stuttgart recebe o Bochum, dia 23, às 11h30 (de Brasília). O Eintracht joga na mesma data, contra o Werder Bremen, em casa, às 14h30.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Eintracht Frankfurt Official (@eintrachtfrankfurt)

O primeiro tempo foi agitado. Aos 19 minutos, Demirovic caiu pela direita e encontrou Stiller na área que, ao dominar, recebeu pancada por trás de Larsson, conseguindo pênalti para o Stuttgart. Na batida, Demirovic bateu rasteiro sem força, e Trapp defendeu.

Com 29 no cronômetro, os mandantes balançaram as redes, mas o bandeirinha viu impedimento de Chabot no lance.

Aos 44, o Eintracht devolveu a pressão e abriu o placar. Marmoush cobrou escanteio para Ekitike cabecear com força, sem chance para Nübel.

Na segunda etapa, os visitantes voltaram melhor e ampliaram o placar aos 10 minutos. Knauff fez linda jogada, driblou dois defensores e cruzou para Brown fazer o segundo.

Seis minutos depois, Marmoush marcou um golaço de falta para colocar o terceiro tento no placar para o Eintracht.

Na reta final, o Stuttgart renasceu no jogo e quase empatou. Aos 40, Vagnoman contou com desvio na zaga e marcou o primeiro. Cinco minutos depois, Woltemade girou em cima da marcação e fez o segundo tento.

Aos 51 minutos, Führich chegou a empatar a partida para o Stuttgart e explodiu a MHPArena, mas o VAR anotou impedimento no lance.

Augsburg e Hoffenheim empatam em duelo da parte baixa da tabela

Mais cedo, Augsburg e Hoffenheim se enfrentaram na SGL Arena e empataram em 0 a 0. As equipes criaram oportunidades para marcar, mas erraram na pontaria e na eficiência.

O Augsburg vai aos 12 pontos, na 12ª colocação, e pode ser ultrapassado por Heidenheim ou Wolfsburg, que se enfrentam na rodada. Já o Hoffenheim fica na 15ª posição, com nove pontos, um acima da zona de rebaixamento.