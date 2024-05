RMP: 'Nada teria essa dimensão se Gabigol estivesse jogando bola no Fla'

Do UOL, no Rio de Janeiro

Na Live do Flamengo do UOL desta segunda-feira, Renato Maurício Prado e Rodrigo Mattos analisaram o clima que Gabigol deixa no clube após a foto com a camisa do Corinthians. Os dois acreditam que o jogador não tem mais espaço para uma renovação de contrato depois de mais uma polêmica.

"Não tem mais jeito. Internamente não acredito que tenha. A não ser na situação improvável de que o Pedro se machuque, ele vire titular e comece a mostrar de novo o futebol que mostrou em 2019. O jogo em Manaus é complicado, não foi fácil no Maracanã. Por exemplo, se o Pedro não fizer gol, o jogo estiver complicadíssimo, indo para pênaltis, de repente o Gabriel entra, faz dois gols. Claro, bate no coração. "Poxa, Gabriel voltou". Quem não quer o Gabriel de 2019 de volta? Nada disso estaria com essa dimensão se o Gabriel estivesse jogando bola. Se estivesse jogando, fazendo gol, mostrando o futebol que mostrou nos primeiros quatro anos de Flamengo, até o episódio da camisa do Corinthians seria minimizado. Rolaria uma puniçãozinha, mas ninguém falaria em mandá-lo embora. O problema maior é que o Gabriel não está jogando nada desde o segundo título da Libertadores", disse Renato Maurício Prado.

