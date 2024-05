Al-Ittihad anuncia a saída ao fim da temporada de Romarinho, ex-Corinthians

Nesta segunda-feira, o Al-Ittihad anunciou a saída do atacante Romarinho, ex-Corinthians, ao final da temporada. Além dele, o goleiro Marcelo Grohe, campeão da Libertadores com o Grêmio em 2017, também se despedirá do time saudita.

O último jogo deles está marcado para acontecer contra o Dhamk, pela penúltima rodada da liga nacional. A bola vai rolar às 15h (de Brasília) dessa quinta-feira, no Estádio Prince Abdullah Al-Faisal.

Para a partida, o Al-Ittihad, inclusive, preparou uma promoção: uma camisa do time principal grátis a cada reserva de ingresso. Com 51 pontos, a equipe está na quinta colocação, com 51 pontos.

Thank you... You will be remembered ?? Book your ticket and come to the Ittihad vs Dhamak match, and get a free first-team jersey (included with all match tickets)! ??https://t.co/ndhYIYiNjv pic.twitter.com/MJDlhAUMbX ? Ittihad Club (@ittihad_en) May 20, 2024

Ao todo, Romarinho disputou 214 jogos, com 95 gols e 30 assistências. O atacante, durante a passagem que começou em 2018, participou das conquistas de um campeonato saudita e uma Supercopa saudita.

Com as mesmas conquistas do ex-Corinthians, Grohe entrou em campo por 136 vezes. Com isso, a dupla ficará livre no mercado.

Pelo time do Parque São Jorge, Romarinho tem 121 confrontos, com 95 gols e 35 assistências. Ele foi fundamental na conquista da Libertadores inédita, inclusive marcando um dos gols do Timão na final contra o Boca Juniors, além dos títulos do Mundial e da Recopa Sul-Americana.