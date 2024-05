Convocado por Dorival, Rafael recebe visita de seu pai em treino do São Paulo

Nesta segunda-feira, o goleiro Rafael recebeu a visita de seu pai, Eloizio Monteiro, durante o treinamento do São Paulo. O camisa 23 do Tricolor foi convocado por Dorival Júnior para Seleção Brasileira a vaga de Ederson, que sofreu fratura no rosto em jogo do Manchester City. Em boa fase, o atleta ressaltou a importância da sua família na sua trajetória.

"Na verdade, sem a minha família e sem o apoio deles nada seria possível. Já contei outras vezes que quando tinha 15 anos eu quis desistir de tudo, e se não fosse meu pai e minha mãe me apoiando, me incentivando, eu não estaria aqui hoje. Então, eu agradeço", disse o goleiro em entrevista à SPFC Play.

O pai do jogador relembrou o momento em que recebeu a notícia. "Foi maravilhoso, a gente nem estava esperando, sabia que era o último dia para sair a convocação. Aí o telefone toca, Fábio de Melo vem contando para a gente e foi novidade pra gente. Estávamos conversando em família, batendo papo. A gente não estava nem imaginando, nem lembrando mais disso. Foi maravilhoso, aí nós fizemos a festa."

? Visita especial para Rafael! ?? Convocado para defender a Seleção Brasileira na Copa América, o goleiro são-paulino recebeu a visita do pai, seu Eloizio Monteiro, que acompanhou o treino do filho e do elenco tricolor no CT da Barra Funda.#VamosSãoPaulo ?? ? Erico Leonan /... pic.twitter.com/iDI65Rxudl ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 20, 2024

Na atual temporada, Rafael participou de 23 partidas com o Tricolor. No período, não sofreu gols em seis duelos. Sob o comando de Zubeldía, ainda invicto, o arqueiro que veste a 23 teve sua rede balançada em apenas três jogos, de seis possíveis.

"A minha família toda estava reunida quando fui convocado, foi muito especial. Desde que cheguei ao São Paulo estou vivendo uma experiência maravilhosa. Agradeço muito ao São Paulo, porque se hoje estou na Seleção, é porque o São Paulo me deu a oportunidade, junto com todos os atletas que me ajudam dentro de campo. Sou grato ao São Paulo e a Deus pela minha filha e por tudo que estou vivendo", finalizou Rafael.

Em Orlando, na Flórida (EUA), Rafael se apresenta na Seleção Brasileira no dia 3 de junho, junto aos outros atletas que atuam no futebol brasileiro. Já para quem defende equipes da Europa, a apresentação está marcada para dia 30 deste mês.

Antes da competição, o Brasil fará dois amistosos, contra o México, no dia 8 de junho, Kyle Field, em College Station, no Texas, e frente aos Estados Unidos no dia 12 de junho, no Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida.