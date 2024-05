Acertado com o Palmeiras, Felipe Anderson alcança marca de 150 jogos seguidos pela Lazio

O meia-atacante Felipe Anderson, que tem pré-contrato assinado com o Palmeiras, alcançou a marca de 150 jogos consecutivos pela Lazio no último domingo, no empate por 1 a 1 com a Inter de Milão. A partida, que aconteceu no San Siro, marcou a penúltima rodada do Campeonato Italiano desta temporada.

Na partida contra a Inter de Milão, Felipe Anderson começou no banco de reservas, mas foi acionado aos 27 minutos do segundo tempo. Antes ele vinha de 23 jogos seguidos como titular. Com essa marca, o jogador detém o recorde de jogador com mais partidas seguidas pela Lazio.

Somando as últimas temporadas pelo time italiano, o brasileiro bateu a marca do zagueiro Alfredo Monza, que disputou 124 jogos em sequência no fim da década de 1930.

O jogador de 31 anos vai reforçar o Verdão a partir do dia 1° de julho deste ano. Em abril, o time paulista anunciou o acerto da contratação de Felipe Anderson. O atleta ainda tem contrato com a Lazio até 30 de junho e deixará o futebol europeu depois de 11 anos.

Felipe Anderson foi o quinto reforço do Palmeiras para este ano e terá um vínculo com o Alviverde até dezembro de 2027. Nesta temporada, o meia disputou 50 partidas, anotou cinco gols e deu sete assistências. Ele segue à disposição para a rodada de encerramento do Italiano, que será neste domingo, às 15h45 (de Brasília).

Ainda sem Felipe Anderson, o Verdão tem compromisso nesta quinta-feira, contra o Botafogo-SP, em duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola às 19 horas, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).